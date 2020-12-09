繼汪明荃（阿姐）將服裝以及Gucci、Louis Vuitton、Burberry等近50個手袋放於西貢獨立屋陽台曬太陽，日前又「曬鞋」，擁近過百對鞋款。除了汪明荃，張曦雯、高海寧、周揚青也是「鞋癡」一名？日常又應該如何保養鞋履？

汪明荃（阿姐）日前於西貢獨立屋陽台「曬鞋」。(wang_liza@Instagram)

名牌高跟鞋放滿桌子 留言齊指「誇張」

汪明荃將鞋履放滿多張桌子，並多角度拍下照片分享至社交平台。當中的鞋款包括Valentino Garavani鉚釘高跟鞋、Jimmy Choo高跟鞋、Chloé、Sam Edelman涼鞋、UGG雪靴，以及多款皮鞋、平底鞋，足夠應該春夏秋冬四季需求。網民留言誇張之餘，更指鞋履多得可以開鞋店，就連蘇永康亦留言指：「壯觀👍👍👍👍👍🙏」。

雪梨紙助保存鞋形 避免陽光殺菌如何消毒？

有網民亦指阿姐汪明荃將鞋履保存得十分新淨；從照片中看到， 汪明荃會在部份鞋履內保留購鞋時的雪梨紙與硬卡紙，以代替鞋楦，防止變形，非常正確。汪阿姐曾分享兒時轉季把衣物晾曬殺菌的習慣，那麼把鞋履「曬太陽」又是否恰當？

綜合媒體《Harper's Bazaar Arabia》、《Robb Report》等訪問不同品牌鞋匠的意見，直接經太陽照射皆是應該避免。品牌 Crockett & Jones的鞋匠曾向《Robb Report》指出，照射陽光或任何熱風，皆有機會令皮革裂開，對於保存鞋履並不理想。一般真皮鞋（牛皮或羊皮）最簡單的清潔是，掃走灰塵後使用棉布沾上鞋油（Shoe cream）打圈令其吸收便成。

清潔後的鞋履不管哪種材質，都應在室溫下待乾即可。至於其他材質的鞋如何清潔，想加以消毒、殺菌又應如何做？

▼▼▼點擊看不同材質應如何清潔？想消毒、殺菌不曬太陽應如何做？▼▼▼

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簡單心法：對待真皮鞋如皮膚？

要保養鞋履，特別是真皮鞋，聽起來非常繁複。《Business Insider》曾訪問葡萄牙鞋匠兼品牌Undandy聯合創辦人Gonçalo Simões Henriques，他指出「對待真皮鞋有如你的皮膚，平日習慣用鞋油（Shoe cream），令皮保持柔軟及保濕。」視乎你的使用習慣與出席場合而訂，短則一至兩星期清潔一次，長則不多於兩個月便應清潔一次。

你平日又習慣隔多久為皮膚保濕一次？

▼▼▼另外，圈中不少女星亦是「鞋癡」一名？哪女星曾一次過花6位數字，網購20對高跟鞋？▼▼▼

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（參考資料：Business Insider、Harper's Bazaar Arabia、Robb Report、Her World, MINT, Real Men Real Style）

點圖即看汪明荃（阿姐）童年「曬衫回憶」及她的名牌收藏數量誇張，曬起上來非常壯觀？＝＝＞汪明荃豪曬名牌手袋 5大防發霉保養貼士：真皮手袋曬太陽有限時?

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