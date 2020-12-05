【100種女生｜時尚婆婆】女人到了一定年齡，便因各種原因懶於打扮？67歲的Deborah Woo卻愛把自己打扮得時尚，曾任時裝買手，再由低做起至健康食品跨國公司總裁，是次說的並不是她的成功之道，相反是分享她如何從生活與失敗的愛情經歷學會自愛，再不受任何事物局限去追求喜歡的風格，包括年齡。 攝影：鄭子峰

Deborah對玩樂的心態和行為與一般年輕女生無異，從前的她也是戀愛大過天的人。（鄭子峰攝）

年輕至今一直愛打扮 從裝扮中學會自愛

基於填補年輕時未能修讀時裝設計的一個夢，67歲的Deborah一樣愛打扮，是位時尚婆婆。不止色彩鮮豔的造型，Deborah更會穿上Christian Dior、Gucci服裝與Roger Vivier、Birkenstock鞋履。不過並不是因名牌效應，而是真心喜歡其設計，即使是Zara、COS，她也會入手；也愛購入許多不同圖案的襪子、各種顏色的Converse配襯造型。

留有Bob頭的Deborah配戴一副左右鏡框不同形狀的眼鏡，認為最重要是好玩且適合自己。她直言，由細到大都非常貪靚，例如以前中秋節購入月餅後，會將月餅盒附送的花戴於頭上、披着披肩唱大戲。Deborah喜歡四處購物以及留意當刻的潮流：「20多年前流行梅艷芳，我便與朋友剪短瀏海、戴着黑面紗到party。」

也試過手持1987年香港小姐亞軍李美鳳的照片到髮型屋，著髮型師跟隨其髮型修剪，卻於不久發現並不適合自己，又再嘗試其他髮型，在臉頰兩側留有的水以遮蓋臉上的胎痣；直至10年前，她把頭髮剪成bob頭，一試便愛上。

許多人都指，過了一個年紀後便不需如此注重形象，Deborah卻不認同。

我覺得女人自愛，就是你識得裝扮，把自己變靚；當你覺得自己靚，會增加自信心，所以絕對不要慳錢，要學懂投資於自己身上。 Deborah

Deborah直言只要夠喜愛、身體健康，年齡不會是做任何事的限制。

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全因年輕愛得卑微 人生下半場終尋回自我

Deborah亦跟上Staycation潮流，在酒店房內玩汽球、吃着「港女打卡」生日蛋糕。熱門地方打卡拍照以外，得悉新去處也會馬上向身邊朋友邀約到訪，對玩樂的心態和行為與一般年輕女生無異。她認為，無論身處邊個年齡層，都有不同的玩法，忠於自己、及時行樂永遠都是自愛的表現。

人生的下半場以自己生活快樂為首要條件，不過Deborah的上半場卻只懂迎合他人，直言年輕的自己失去認知反抗能力，沉醉於愛情中。

你會覺得有人錫好窩心，為何談戀愛會這麼吸引，是因為那感覺。如果你問我戀愛是否一切，我會答你戀愛是一切。 Deborah

Deborah憶述20多歲對戀愛的想法，那時的她戀愛大過天，愛得盲目。現在回想，反問自己為何當時那般不自愛，真正的愛情原來可做自己。

Deborah曾無數遷就對方，希望成為他的唯一，但甜蜜過後對方的絕情終讓她醒覺愛得犯賤，決定不再糾纏。（鄭子峰攝）

無數遷就爭取成為「唯一」 曾愛得似「跟尾狗」

討厭別人食煙、講粗口、賭錢，卻於24歲那年愛上了這樣的一個人。Deborah憶述當時固執自我的想法：「講真，其實男人時常講粗口，總之不要在我面前講粗口便行了。花心？那我就出盡全力去爭取做他的唯一吧。」

外出拍拖後，對方總會送Deborah回家，在大廈前Goodbye Kiss，說過重覆又重覆的「Good Night」，那時對方甜蜜得帶她到ATM，在她面前將密碼改成Deborah屋企電話頭6個數字。甜蜜的背後卻是Deborah無數遷就，卻令她愈愛愈卑微。

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真心卻換來絕情對待：他沒回頭看我一眼

不僅在生活細節上調整，更選擇瞞騙自己的內心。拍拖兩年期間，不時察覺到對方與別的女生調情，但她始默默地「寬恕」。及後對方終坦言愛上另一女生，主動向Deborah提出分手，不接電話、拒絕再見面。

面對失戀的不甘心，從北角家到對方九龍窩打老道的家，坐在後樓梯等待他出門上班，望挽留這段感情，卻換來對方的無情對待。

他登上的士後，我傻得追住的士跑，直至的士上斜路的一刻，他也沒回頭看我一眼。 Deborah

對方絕情 終醒覺自己不斷妥協

縱然如此，Deborah仍走到對方的公司樓下等待，終在午餐時間會面，未料到他竟帶Deborah走到ATM前更改密碼，正式斬斷關係。最終，對方的絕情終讓她醒覺愛得犯賤，決定不再糾纏。

人生的下半場以自己生活快樂為首要條件，Deborah亦開設modern wooman平台，分享人生經驗。（鄭子峰攝）

以前食燒賣都要扮開心 現在把話攤開來

當一段關係只餘下遷就，其實是件苦事。Deborah回望24歲的那段愛情，明白遷就也要有一條底線，笑言自己追的士的過程變成了對方的威水史。她更道：「我會如此緊張追他，也許是因為不甘心多於愛，因為我妥協得太多。」

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重新審視「愛」為何物 終遇真愛不需夾硬遷就

當你準備好自己，將會有更好的人等待你，大概這就是愛情。

及後的戀愛，Deborah重新審視自己愛人的方式，不再單純妥協；30歲那年遇到現任丈夫，嘗試不作遷就。當對方說了過份的說話，她也把話攤開來，丈夫愛批評她大洗，直接坦白那是她的死穴，要是不太過份的話，就希望對方不要提及。與現任丈夫亦會互相提出意見，作決定時也把對方感覺成考慮因素一。「反而真的沒高低起伏，好平靜地去發展，不會戲劇性，好平和。」對比從前，Deborah形容這是一段更舒服的關係。

現在回看，戀愛重要嗎？她回答：

戀愛不是一切，每段戀愛你要投入，你要真正鍾意個人，但其實人生還有好多事情。 Deborah

那當然，將自己打扮得漂亮、令自己開心，也是重要事之一。

場地提供：Gary Kwok Flowers & Café

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