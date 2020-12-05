蕭正楠隔離黃翠如「憶夫成狂」？二人隔空傳情：見唔到都係陪緊

【蕭正楠｜愛情金句】蕭正楠日前拍攝飲食節目，到訪餐廳有員工確診新冠肺炎，及後蕭正楠被列為緊密接觸者，需送往檢疫中心進行強制隔離14天。隔離期間，不忘與黃翠如於社交平台放閃。

蕭正楠隔離期間，不忘與黃翠如於社交平台放閃。(wongtsuiyu@Instagram)

蕭正楠報平安 黃翠如送別喊得眼紅紅

當晚，蕭正楠拍攝影片交代情況，指自己初步檢測結果呈陰性，著大家不用擔心。其後，接受媒體訪問時憶起自己被送上車到隔離中心時，黃翠如喊得眼紅紅，直言不放心對方，希望朋友可「接濟」她。

蕭正楠連日來在社交平台分享近況，包括清潔、運動、練字，以及日常三餐，而黃翠如亦連環發布她每餐食物，互相向大家報平安。

▼▼▼蕭正楠與黃翠如如何在隔離期間傳情？點圖即看二人放閃手法層出不窮？▼▼▼

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黃翠如「憶夫成狂」 全因蕭正楠平日寵妻有加？

蕭正楠與黃翠如於2018年年底《萬千星輝頒獎典禮》宣布婚訊，二人結婚兩年多，不時在社交平台放閃。二人於結婚一周年時在峇里島補辦婚禮，不但分享婚照，更寫下不少甜蜜說話，從相片與話句中，黃翠如總是被照顧的一方。

曾在一次訪問中，蕭正楠直言黃翠如十分「論盡」，一對襪穿幾天才洗、同一個飯盒分開吃幾餐、一支水飲3日，於是他總會在對方不知情下替她換一對乾淨襪、一瓶新水，甚至親自下廚。

二人日常飲食，多由蕭正楠負責。「煮家男人」雖然責任重大，但蕭正楠樂於付出，曾在社交平台指每天起身都有個人，等你整野給她食，是一種幸福。即使忙於拍攝，他也不改「煮家男人」的習慣；6月時份，黄智賢在社交平台分享放工回家，見到太太準備的鮑魚撈麵，蕭正楠亦留言自嘲：「收工回家，馬上有人等我煮吃的」。

黃翠如偶爾也會嘗試為蕭正楠入廚，不過賣相......。(wongtsuiyu@Instagram)

蕭正楠黃翠如 劣食也成為小情趣？

不過，黃翠如過後有手尾地清潔飯碗，偶爾也會嘗試為蕭正楠入廚，只是有次煮雞翼時，將雞翼煮燶，寫道：「不知是火出了問題，雞翼出了問題，還是燈光出了問題，黑了一點點。好吧，仍需努力。正所謂，好又一餐，好好又一餐。咁，Bon Appétit」。蕭正楠卻留言指：「黑咩？點解我睇唔到嘅？」力挺對方，也給予她信心。也許，黃翠如這「人妻」不需懂得煮食、不需改善「大頭蝦」的習慣，因為蕭正楠對她寵愛萬分。

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