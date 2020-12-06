【小個子穿搭｜品牌】身高155cm或以下的嬌小女生，的確可以透過穿搭技巧達到視覺增高效果，不過首要條件是服裝剪裁需合身。

鄺潔楹也是嬌小女生的代表，對嬌小女生來說，購買服裝已是第一個難題。(judy.kwong@Instagram)

對嬌小女生來說，購買服裝已是第一個難題。即使款式多美、多符合現時的潮流趨勢、選對尺碼，也大有機會發生不稱身的情況，如手袖位過長、腰線位置過低等。不過，最教人煩惱的是下身服裝往往偏長，對別人來說明明是7、9分褲，但穿在嬌小女生身上卻過長需要改短。

以下專為小個子女生而設的時裝品牌，或可解決一切的煩惱。

【針對下身服裝過長】COHINA

日本時裝品牌COHINA，希望讓小個子女生都能穿着到漂亮的服裝款式。(cohina.official@Instagram)

日本女生田中絢子因148cm的身高，難以購入適合自己的服裝，於是在兩年前創立專為155cm以下女生而設的時裝品牌COHINA，希望讓小個子女生都能穿着到漂亮的服裝款式，不再被身高局限。

嬌小女生總愛穿着短褲或短裙，深怕長褲／裙會顯得累贅且顯矮，但有時候只是礙於長度過長，品牌的長裙款式長度僅在約80cm，大約在小腿位置；而品牌特意找來155cm以下的女生拍攝硬照，讓大家都可從示範中了解服裝穿上身後的長度，不用再擔心購買後才發現過長的問題。

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+ 2 + 2 + 2

【針對手袖位過長】Ann Taylor

要是你正尋找上班服，可考慮美國品牌Ann Taylor。(anntaylor@Instagram)

另一嬌小女生常遇到的問題，便是服裝手袖位過長，尤其穿起恤衫等Smart Casual總像「扮大人」一樣。要是你正尋找上班服，可考慮美國品牌Ann Taylor，提供恤衫、針織衫、下身褲／裙裝選擇，同一款式設正常尺碼與為小個子女生而設的Petite尺碼，或是提供XXS至XXL選擇。

品牌服裝款式設計簡約，不過大多上衣款式均在袖口花上心思，如設有泡泡袖、喇叭袖與束袖剪裁，當中束袖剪裁更輕鬆解決手袖位過長的問題。

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+ 4 + 4 + 4

【針對連身裙腰位不合身】Petite Studio

紐約品牌Petite Studio網站亦設用家留言區，可先參考才入手。(petitestudionyc@Instagram)

連身裙是懶女生必備的單品，可有些設有腰線剪裁的款式，嬌小女生穿着後，腰線位有機會在腰部下面，並不稱身。紐約品牌Petite Studio也是專門為小個子女生設計，版型多以高腰剪裁為主，解決常見的腰位不合身問題。

連身裙提供短裙款外，亦設有長裙款式，裙款全長約在100cm，而網站亦設用家留言區，入手前看先參考過往買家的評語以及穿着效果才入手。

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+ 10 + 10 + 10

日本女生n.etsuu平日多在Uniqlo、Zara入手一些百搭服裝款式，更在社交平台示範一件服裝如何着足7日，上衣以外，包括同一條褲裝、同一條半身裙。＝＝＞日本師奶Uniqlo褲穿一周7造型 襯CELINE毫無違和感 3款靴顯長腿

+ 18 + 18 + 18

CHANEL、Louis Vuitton以至Coach、Tory Burch等奢侈或輕奢侈品牌，紛紛推出背包，記者襄括20款2020年流行的IT Bag。CHANEL經典的GABRIELLE Backpack也有3千蚊替代款？＝＝＞【名牌手袋】CHANEL經典背包有3千蚊替代款？20款大容量流行背包