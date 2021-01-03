冬天當然就是穿針織單品的季節，除了Uniqlo和GU這些深受小資女喜愛的平民品牌之外，MUJI無印良品也受到不少女生的追捧，最近無印的一件隱藏熱賣針織單品更在網絡上引起熱話，成為日本女生的穿搭神器！

最近無印良品的一件針織衫引起了日本女生們的注意，引起一陣購買潮。（kogiii__pic@IG）

MUJI無印良品隱藏好物：男裝犛牛毛混紡羅紋織套頭上衣

相信不少女生都有過購買男裝的經驗，但若果並不是送給另一半，而是買給自己？近年非常流行Oversize和男友風的穿搭風格，而且男裝很多T恤、内搭的設計簡約、版型也很好看，穿在女生身上也十分時尚。

這次在日本網絡上引起熱話的，是MUJI無印良品的男裝針織上衣，羅紋的設計增加顯瘦的效果，另外最吸引女生的就是肩膀的落肩設計，穿上身休閒又率性，非常適合微胖的女生，版型寬鬆可以遮蓋肥肉，羅紋設計又能增加視覺上的垂直效果，不會顯得很臃腫，即使嬌小的女生也可以駕馭得了這件男裝毛衣。

MUJI無印良品男裝羅紋針織衫設計簡單但卻很有版型，即使是嬌小的女生穿上身也很休閒好看。（小紅書@畢小書）

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MUJI無印良品隱藏好物：高領打底針織上衣

MUJI無印良品的高領打底針織上衣也是人氣配搭單品，日本女生幾乎是人手一件，而且這件高領打底的質地十分親膚，因為要長時間包圍脖子的緣故，皮膚比較敏感的女生如果接觸到不舒適的面料就很容易敏感，而MUJI無印良品有見及此，特意在領口的位置使用了棉混紡材質，防止長時間摩擦對頸部帶來的不適感，貼心至極。

MUJI無印良品高領打底針織上衣也是隱藏熱賣好物，日本的女生幾乎是人手一件，百搭又舒服。(chii.0818@IG)

MUJI無印良品推出的高領打底顔色眾多，從基本的黑白、卡其、棕色到冷調的灰色、霧藍色，顔色應有盡有，因此不管什麼顔色的外套都能夠輕鬆搭配得到，一件外套加一件高領打底已經可以出門，真的是不用思考也好看的時尚穿搭，懶人必備。女生們在冬天又怎麽可以缺少一件百搭的高領打底呢！

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