早前熱播的Netflix劇集《王冠》再次引起了網友對王室的關注，當中戴安娜王妃和查理斯王子的破碎婚姻再掀熱話。不過除了戴安娜之外，英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）和梅根（Meghan Markle）也是經常站在輿論中心的焦點。

梅根（Meghan）和凱特（Kate Middleton）是英國王室中最熱門的兩位話題人物。（Getty）

近日Twitter就公布了2020年「英國王室10大話題人物」排行榜，當中戴安娜、英女王伊利莎伯二世、凱特、梅根等等都榜上有名。究竟今年最熱門的王室話題人物誰屬？

凱特（Kate Middleton）

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）被英國國民稱為是「王室好媳婦」，一直備受民眾的愛戴，就連英國的媒體對她也多是褒多於貶，凱特不管從人格、美貌、穿著、儀態都呈現出一絲不苟的完美，因此不管是王室成員還是民眾都認為凱特就是英國王室未來王妃之位的最佳人選，早前在《每日鏡報》「最喜歡的皇室成員」票選中，凱特更打敗英女王伊利莎伯二世獲得冠軍，相反梅根只有第6名。而在今次Twitter年度票選「英國王室10大話題人物」中，凱特的排名令人意外？

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）被英國國民稱為是「王室好媳婦」，一直備受民眾的愛戴.（kensingtonroyal@IG）

凱特總是給人高貴優雅的氣質，每次出訪或者在鏡頭面前都表現的落落大方，談吐舉止都極具王室風範，雖然身為高貴的王室成員，但是她在穿搭服飾上也從來不會只看重名牌，反而不時會穿著平價的親民品牌示人，Zara、TopShop、Marks & Spencer等都是凱特的愛牌，因此她「貼地」的穿搭也備受網友稱讚，更成為了王室的時尚指標，她的「帶貨能力」也不容小覷。

▼▼▼【凱特美麗造型回顧，比梅根更優雅高貴？】▼▼▼

梅根 （Meghan Markle）

梅根和凱特不和的傳聞和比較一直沒有停止過，兩人從外貌身材、穿搭、舉止也經常被外界相提並論，梅根在嫁入王室以後，行事風格和凱特完全是大相逕庭，她提倡新時代女性的自主性，對於王室的繁文縟節更是不屑一顧，經常挑戰王室的底線，因此經常都會受到英國媒體的抨擊，被稱為是「最叛逆王妃」，而梅根生下兒子阿奇（Archie）和哈里王子最後脫離王室自立門戶這個行為更讓她們成為英國的眾矢之的。

梅根提倡新時代女性的自主性，對於王室的繁文縟節更是不屑一顧，經常挑戰王室的底線。（Getty）

梅根的率性行為有人反對自然也有人支持，但無容置疑的是，很多人對於梅根和哈里離開王室後的生活非常好奇，他們的風頭甚至蓋過了凱特和威廉王子，不論是好評還是負評，梅根的話題永遠都說不完。勇於表達自我的梅根早前更公開自己曾經流產的事情，也再次讓她登上了輿論的中心，根據BBC報導，梅根最近更跟音樂平台Spotify簽訂了合約，推出清談節目，離開王室以後依然動作多多。這次「英國王室10大話題人物」排名中，梅根和凱特究竟誰勝誰負?

▼▼▼【梅根（Meghan Markle）出位行為飽受批評】▼▼▼

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