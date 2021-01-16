2021年婚紗趨勢｜疫情下簡約兩件式最受歡迎　凱特王妃10年前帶起

2020受新冠肺炎影響，不能改期的新人無奈如期舉行，有些卻把婚禮延期至2021年，婚紗最終還是要下決定；《Who What Wear》便找來一些婚紗設計師、零售商，與全球時尚搜索平台Lyst等專家，分享一下2021年婚紗趨勢，好讓新娘子參考。

凱特王妃在2011年大婚時穿上Alexander McQueen創意總監Sarah Burton設計的婚紗。（Getty Images）

2021年挑選婚紗4大趨勢 由凱特王妃帶頭？

許多新娘在大日子的時候，已經不再是只挑1套婚紗，而是兩套，也成為現在的大趨勢，原來早在2011年，英國凱特王妃在大日子已經準備了兩套婚紗，同為Alexander McQueen創意總監Sarah Burton所設計，但風格卻大不同；零售商Net-a-Porter指這趨勢已經出現了一段時間，而且會持續下去。

▼▼▼凱特王妃當年結婚也穿了兩套婚紗，看看風格有何不同，按圖看哪些明星也穿兩套婚紗▼▼▼

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凱特身上那件由Alexander McQueen創意總監Sarah Burton設計的世紀婚紗，至今仍頻頻成為話題焦點。

婚紗品牌Grace Loves Lace 的創始人Megan Ziems和設計師Kate Halfpenny也指留意到這趨勢一陣子，尤其發生了新冠肺炎，不少新人要把婚禮延期：「我明顯留意到，我們的新娘現在都會買2條婚紗，一條是在小型婚禮，一條是在大日子時穿着，許多新人還會想把大日子穿的婚紗留念，因而我們推薦新娘子最好選擇簡約設計的婚裙。」 在香港，疫情下有設婚禮限聚人數，不少新人先辦小型註冊證婚儀式，再補辦婚宴，這情況促成兩套婚紗趨勢持續。

▼▼▼除了以上婚紗趨勢，《Who What Wear》更整合了其他2021年婚紗趨勢，非常適合疫情下結婚的新娘，按圖看看2021年婚紗趨勢▼▼▼

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（資料來源：《Who What Wear》）

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