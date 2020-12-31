2021手袋趨勢：Chanel掛頸袋2用BV掀鏈帶潮　Prada Cleo紅爆網絡

新冠肺炎影響全球各界，令時尚界每季的時尚周盛事都未能預期實體舉行，希望2021年會更好。 雖然沒有舉辦時尚騷，但潮流仍然會繼續，女生仍然會期待下一季的穿搭與手袋，縱觀各大品牌，如近年熱爆的Bottega Veneta、Prada等，甚至Instagram上的時尚達人，整合出2021年5大手袋元素趨勢。

2021年手袋趨勢：鏈帶元素（01女生美術製圖）

2021年手袋趨勢 Bottega Veneta 帶起鏈帶元素

自Daniel Lee 入主Bottega Veneta，令品牌具有全新的簡約、率性的風彩，不但有「Old Celine」的影子，更每每帶給時尚界驚喜。

Daniel Lee 所設計「The Pouch」、「Padded Cassette 」一推出已成為時尚界熱話，在時尚街拍上一定會看到其蹤影，沒想到Daniel Lee把粗金屬鏈元素放到手袋設計上，摩登又型格。簡單飾物概念融合手袋，不花巧，卻為造型加分，而且有質感；鏈帶元素又何止出現在Bottega Veneta手袋上，像是Prada、Louis Vuitton的多功能手袋，也有金屬鏈設計，就連小眾品牌By Far經典的腋下手袋（Shouder Bag）也參一腳， 加入鏈帶，可見鏈帶是2021年缺一不可的手袋趨勢。

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