Uniqlo U 2021｜Uniqlo 迷每季最期待的Uniqlo U系列終於公布開售日期了，依舊由前 Hermès 創意總監 Christophe Lemaire 主理，看看今季Uniqlo U又有甚麼驚喜與必搶貨？

Uniqlo U 2021 春夏系列推出了許多牛油果綠服裝。（Uniqlo）

Uniqlo U 2021 春夏系列：繼黑白兩色牛油果綠大熱 如何顯白襯出春日感？

由前 Hermès 創意總監 Christophe Lemaire 主理的Uniqlo U系列每季都大受歡迎，全因設計簡約、百搭，又不失質感、功能性；在2021 春夏系列Christophe Lemaire加入了大量大地色系配搭明亮的色調，靈感同樣來自大自然萬物，特別是去年已成人氣的「牛油果綠色」，Christophe Lemaire今次把牛油果綠繼黑白兩色，成為主要配色之一。

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牛油果綠飽和度低，但又比亮色系易駕馭，柔和、不造作，非常適合用於春夏穿搭中，很多人以為牛油果綠的單品難駕馭，又挑膚色，其實剛好相反﹗只要將牛油果綠配上同樣屬柔和色調如米色、白色便非常好看，更有減齡、顯白的效果，所以相當適合亞洲女生，即使膚色偏黃，也有提亮效果；另外，牛油果綠的上衣簡單配牛仔褲、吊帶裙，便可以打造青春洋溢的感覺，達到減齡之效。

▼▼▼牛油果綠逐漸也成為主流，不少女生也挑戰穿牛油果綠，不妨參考一下她們的穿搭▼▼▼

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Uniqlo U 2021春夏系列共有34款女裝，29款男裝，設計依舊簡潔、實用，面料也是俐落剪裁、易於打理；今季女裝更帶點中性味，如直腳牛仔褲、間條恤衫等，率性又適合返工穿搭；當然也有一些A字型剪裁寬襬裙、恤衫裙，方便懶女生平日的穿搭。

▼▼▼Uniqlo U 2021春夏系列將在1月22日起，另外，童裝商品則在2月26日發售，點擊率先看Uniqlo U 2021 春夏系列所有設計與價錢，哪一款是必搶？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本女生おと.是一名古着店的員工，每天都要有不同穿搭造型，但作為小資女，根本不可能一年365日都穿不同衣服，因而穿搭技巧非常重要，hsr.ot主要以Uniqlo和GU配搭出截然不同的造型，如此貼地的穿搭吸引逾8萬粉絲。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：全球時尚數據平台Lyst最近推出了2020年最具影響力的時尚名人（Power Dresser）首10位，當中更包括政壇人物、亞洲臉孔，點擊即（延伸閱讀）▼▼▼