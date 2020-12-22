針織背心讓人想起學生時代每天都穿的服裝，沒想到來到2020年秋冬保暖的針織背心卻成為最流行的穿搭單品之一，在Louis Vuitton與Dior的時裝騷都可以見到針織背心的配搭，但如何才能穿出時尚感？

BLACKPINK Rosé 也有不少針織背心的穿搭。（roses_are_rosie@Instagram）

LV、Dior齊出針織背心 學BLACKPINK Rosé穿出校園風

針織背心早在2020春夏時裝騷上便出現，Louis Vuitton 一件閃片貼身針織背心，內搭宮廷長袖格仔裇衫，特別又時尚，配上高腰短裙，可以顯腿長之餘，又突出了腰線，不怕臃腫；Maria Grazia Chiuri上任Dior創意總監一職後，在服裝設計上變得更重視「女權主義」，俐落設計的修腰西裝褸、各種復古祖父款的針織長袖、背心，這男裝設計都運用在女裝上，配上溫文的選色，便不失女性風彩。

身為時尚指標的BLACKPINK Rosé，校園風是她其中一個常穿的風格，裇衫配百褶短裙，青春無敵，現在她更會襯上不同的針織背心，率性一些可選擇Oversize的，而合身束腰設計便可更Girly一些。

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時尚達人Aimee Song最近也分享了針織背心穿搭，率性又適合返工打扮。（aimeesong＠instagram）

清新白裇衫簡易百搭 短袖襯出佻皮感

不只在時裝騷上看到針織背心的蹤影，Instagram上已看到這潮流遍滿歐美、韓國女生的上身，有素色、格仔、間條、印花款等設計，多不勝數，造型保暖又有層次感；而純白色裇衫是針織背心最佳拍檔，無論背心是甚麼設計也能突出重點，素色配素色則清新脫俗，像是大地色系與黑白配搭，絕不會出錯。

韓國女生更喜歡用白色T-shirt來配針織背心，休閒，又有一種佻皮感；懂得利用同色系飾物、配件襯托造型，便更勝一層樓，像是以黑白為主體，手袋、下身也可選黑色，視覺更集中，一看便覺用心，卻非常簡單；造型也非常適合像香港忽冷忽熱的秋冬天氣，如果晚上感到寒冷，只要拿一件乾濕褸或大褸，便是另一個造型。

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▼▼▼同場加映：日本女生おと.是一名古着店的員工，每天都要有不同穿搭造型，但作為小資女，根本不可能一年365日都穿不同衣服，因而穿搭技巧非常重要，hsr.ot主要以Uniqlo和GU配搭出截然不同的造型，如此貼地的穿搭吸引逾8萬粉絲。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本女生こまき（Comaki）身高只有158cm，屬嬌小女生，熱愛穿搭的她，不斷研究不同的穿搭術，常遇到腰圍不合、褲腳太長等問題，按圖看看她如何解決（延伸閱讀）▼▼▼