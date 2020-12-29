2020來到尾聲，還記得有哪一位名人穿搭影響今年潮流？亞洲今年也有許多時尚新寵兒堀起，如BLACKPINK、木村心美、木村光希等，誰會入選Lyst 2020年最具影響力的時尚名人（Power Dresser）排行榜？

全球時尚數據平台Lyst近日公布了「2020年最具影響力的時尚名人榜」。（Lyst）

2020年最具影響力的時尚名人榜 政壇人物也影響潮流？

極具公信力的全球時尚數據平台Lyst 每年、每季度都會按各個網站、社交媒體和網店的搜尋及瀏覽次數，整合不同類型的時尚排行榜，最近推出了2020年最具影響力的時尚名人（Power Dresser）首10位，當中更包括政壇人物、亞洲臉孔。

▼▼▼點擊即看Lyst 2020年最具影響力的時尚名人（Power Dresser）排行榜，今年只有1位亞洲臉孔擠入排行榜， 到底是誰？▼▼▼

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（資料來源：Lyst）

▼▼▼同場加映：日本女生おと.是一名古着店的員工，每天都要有不同穿搭造型，但作為小資女，根本不可能一年365日都穿不同衣服，因而穿搭技巧非常重要，hsr.ot主要以Uniqlo和GU配搭出截然不同的造型，如此貼地的穿搭吸引逾8萬粉絲。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本女生こまき（Comaki）身高只有158cm，屬嬌小女生，熱愛穿搭的她，不斷研究不同的穿搭術，常遇到腰圍不合、褲腳太長等問題，按圖看看她如何解決（延伸閱讀）▼▼▼