【萬千星輝2020｜女星造型】《萬千星輝頒獎典禮2020》結果出爐，視帝、視后由王浩信與蔡思貝憑《踩過界II》奪得，張振朗憑《反黑路人甲》「高彬」一角奪「最受歡迎電視男角色」，而龔嘉欣憑《香港愛情故事》「邱凱琪」一角獲「最受歡迎電視女角色」獎項。台上鬥得激烈，台下穿搭又如何？

女星以紅地氈進場的環節每每教人期待，大部份女星棄過往公主蓬蓬裙款，改以低胸長裙迎戰；有女星更充滿小心機，以中空晚裝鬥搶鏡，若隱若現的造型更悅目。在一眾女星中，又有誰脫穎而出？

▼▼▼《萬千星輝頒獎典禮2020》女星造型，大部份女星以低胸出席，誰人艷壓全場？▼▼▼

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陳自瑤—Deep V褲裝散發女人味

39歲陳自瑤疑似黑面被網民瘋狂改圖，不過當晚卻狀態大勇，(chenchiyiu@Instagram)

陳自瑤於王浩信奪獎時疑似黑面的表情，被網民瘋狂改圖，成為觀眾話題。不過，其實她當晚的穿搭造型同樣成為焦點，39歲的她一貫狀態大勇，穿上Deep V褲裝出席，型格十足；褲裝腰間位置為縷空設計，而背後則是大露背，露出纖腰與玉背，盡騷好身形。

▼▼▼《萬千星輝頒獎典禮2020》陳自瑤挑戰性感極限，褲裝設計獨特令人看起來更輕盈？▼▼▼

何依婷—一改公主打扮成功突圍

何依婷一改過往風格，品味大躍進。（01娛樂圖片；陳順禎攝）

何依婷雖然於過往出席大型節目，都以低胸打扮亮相，不過卻是選擇淺色調的仙氣公主打扮，今次出席《萬千星輝頒獎典禮2020》，一改過往風格，把長髮繫起，選以黑色吊帶喱士晚裝，配以銀色簡約首飾與高跟鞋，讓人眼前一亮。

▼▼▼《萬千星輝頒獎典禮2020》何依婷穿搭保留一份甜美氣息，令人眼前一亮▼▼▼

高海寧—隱約性感更高招

高海寧選以TOM FORD白色晚裝出席，似乎對白色晚裝情有獨鍾？（01娛樂圖片；陳順禎攝）

高海寧與張曦雯去年以「黑白配」造型孖住亮相頒獎典禮，美艷全場。今年《萬千星輝頒獎典禮2020》，高海寧亦選以TOM FORD白色晚裝出席，比起過往的露背元素晚裝，是次打扮密實，包到上頸部的位置，不過從左肩膊位至胸口位置則為縷空設計，隠約呈現小性感，胸前的扭結亦有助在視覺上看起來更豐滿，同時貼身剪裁亦令她的S形身形呈現，密實中帶性感，相當高招。

▼▼▼點圖即看｜《萬千星輝頒獎典禮2020》高海寧TOM FORD白色晚裝，表面密實，卻是若隱若現高手？▼▼▼

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