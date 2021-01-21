特朗普女Ivanka Trump曾為父棄時尚　回顧穿搭蛻變收起性感有用心

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-21 19:57

特朗普卸任｜美國總統特朗普（Donald Trump）卸任在即，回顧形象一向出位的特朗普4年任期，美國有線新聞網絡（CNN）形容他顛覆傳統的美國和外交政策。 當年，有評論指長女Ivanka Trump是特朗普能成功入主白宮的最大功臣；Ivanka Trump沒有遺傳他這性格，更是一位事業女強人，由一位模特兒、設計師，到白宮高級顧問，外媒都稱她美國史上最具影響力的第一千金。

當年，有評論指長女Ivanka Trump是特朗普能成功入主白宮的最大功臣。（Getty Images）

嬴在起跑線 福布斯女富豪榜首

今年39歲的Ivanka Trump，在成為第一千金前，擁有一張不平凡的臉，身高180cm的她，注定是一位國際模特兒，她14歲時已經開始模特兒事業，16歲已經登上少女雜誌《Seventeen》的封面人物，曾為Versace、Marc Bouwer、Thierry Mugler走時裝騷，更為Tommy Hilfiger、Sassoon Jeans拍攝廣告，模特兒之路相當順遂，2006年已登上美國福布斯未婚女富豪榜首；2007年，與Dynamic Diamond Corp合作推出珠寶系列，其後又開設時尚品牌Ivanka Trump，售賣女裝、女鞋、手袋等，大走親民價位；同時也加入特朗普集團，與兄弟一同做特朗普左右手。

▼▼▼按圖即看回顧第一千金Ivanka Trump 在政界的風彩▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

身兼多職的Ivanka在特朗普競選期間已經不時為他的不恰當言論「補鑊」、重塑形象；她又開設一個「歌頌在職女性」的網站，分享她工作和為母生活，統統被外界認為替其父爭取女性選民的支持。特朗普上任後，Ivanka出任白宮高級顧問，由於職位與個人品牌有利益上的衝突，她決定結束時裝業務，專注在華盛頓的工作，從前她站在時裝界的國際大舞台，現在則轉為國際政壇舞台。

Ivanka Trump穿搭轉變 每套都別有用心？

Ivanka Trump的時尚觸覺由14歲當模特兒開始，她的穿搭風格更完美顯示着她身分上的轉變，還沒成為特朗普競選團和政客前，Ivanka Trump的穿搭都較為前衛、大膽，陪伴特朗普出席記者會也不忌諱穿低胸裝，與身為「第一千金」後的她截然不同；2007年起，Ivanka Trump 事業愈做愈大，又推出個人著作， 造型開始慢慢轉變， 變得更成熟穩重，再不坦胸露臂， 穿着更開始有着背後意義。

▼▼▼Ivanka Trump 由主角退位突出特朗普（Donald Trump），按圖即看她從模特兒到政客穿搭轉變▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

▼▼▼同場加映：賀錦麗（Kamala Harris）擔任成為美國第一位有色人種兼女性副總統，為美國政壇寫下新一頁；她直率、尖銳的口才在政壇上盡顯光芒，吸引不少女性支持者，私下的她樸素得迷人，即將成為「一人之下」的賀錦麗竟然最愛穿數百元的Converse布鞋，點擊即看（延伸閱讀）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼除了Converse，賀錦麗（Kamala Harris）也有穿其他經典人氣鞋款，全部都是美國品牌？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼同場加映：極具公信力的全球時尚數據平台Lyst 每年、每季度都會按各個網站、社交媒體和網店的搜尋及瀏覽次數，整合不同類型的時尚排行榜，最近推出了2020年最具影響力的時尚名人（Power Dresser）首10位，當中更包括政壇人物、亞洲臉孔，點擊即看（延伸閱讀）▼▼▼