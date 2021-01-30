何超蓮推介5款價錢貼地小資手袋 捧襟興$4,900帆布BURBERRY小袋

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-01-30 16:00

【何超蓮｜名牌手袋】何超蓮日前於社交平台大曬與男朋友竇驍的合照，並借意宣傳對方有份出演的內地劇集《燕雲台》。除了大放閃光彈，何超蓮不時分享#ootd，所使用的手袋款式幾乎不重覆，BURBERRY、GUCCI等名牌以外，亦包括Kate Spade、Furla等適合小資女的品牌。

何超蓮使用的手袋款式幾乎不重覆，除BURBERRY、GUCCI等名牌，也包括Kate Spade、Furla等適合小資女的品牌。(laurinda_ho@Instagram)

何家「最美千金」用小資手袋顯「貼地」一面

何超蓮被譽為「最美千金」，雖然被網民指炫富，但何超蓮仍是有「貼地」一面，身家以億計卻不獨愛貴價名牌出品，時裝觸角敏銳的她，也會「貼地」選一些中價品牌手袋，在何超蓮的日常打扮中，都會出現Kate Spade、Furla等價錢相對親民、受小資女追捧的品牌，在選擇手袋款式時，她傾向購入一些粉色調、外形獨特的款式，適合用來打卡之餘，配合服飾打造甜美感。

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何超蓮愛用BURBERRY帆布手袋款 價錢更親民

除了多個小資品牌手袋，在何超蓮的日常穿搭中，經常出現BURBERRY手袋，如大熱款式TB Bag和The Belt Bag，亦有使用Pocket Bag、Louise Bag帆布款式，比起皮革材質，帆布款可用以配襯休閒造班，亦容易打理，重點是價格相對較便宜，大部分不用過萬，適合小資女入手。

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何超蓮極愛BURBERRY 卻曾引網民留言指責？

何超蓮對於BURBERRY情有獨鍾，卻曾因此品牌已引來網民指責。事緣何超蓮於2019年於社交平台分享到上海的工作照，網民卻錯重點，將焦點放於何超蓮的文字分享。照片中的何超蓮穿上灰色BURBERRY衛衣，指自己由於倫敦讀書時已很喜歡BURBERRY，並寫道：「留著倫敦的血就是要用BURBERRY。」此句引起網民討論，並留下「女神流嘅血好矜貴👍半斤值八兩🎉🎉」、「真厲害，你試下投錯胎睇你有冇得咁驕傲？」等不滿留言。

何超蓮於2019年在社交平台分享到上海的工作照，網民卻錯重點，將焦點放於她的文字分享。（laurinda_ho@Instagram截圖）

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