陀槍師姐｜鄧佩儀曾被欺騙盼遇簡單愛情：為何他演技比演員好？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-01-26 18:00

【陀槍師姐2021｜鄧佩儀】《陀槍師姐》為無綫經典劇集之一，由宣萱、陳豪、滕麗名、洪永城、鄧佩儀及羅子溢（前名：羅仲謙）演出的2021版本終於播出。 鄧佩儀在劇中與洪永城、羅子溢形成一段三角關係，心底對洪永城「一條心」。劇外，她亦曾分享，一旦愛上就會十分專一；愛情歷練有助演戲。

陀槍師姐2021︳鄧佩儀入行後卻被種種現實打敗，曾依靠父母每月補貼維生，直至近年慢慢得到不同劇集演出機會。(gloriapuiyeetang@Instagram)

鄧佩儀隻身來港發展 曾靠父母倒貼生活費感愧疚

28歲鄧佩儀於2012年參選溫哥華華裔小姐競選奪冠，翌年代表溫哥華，隻身來港參選國際中華小姐競選再度奪冠，其後留港發展演藝事業。曾在節目《心情約會》表示，早在溫哥華選美期間，已受到朋友的不看好，但樂天性格的她訂立目標，不斷鍛練，始勝出比賽，自此深信努力能帶來回報，不過入行後卻被種種現實打敗，未如想像般美好，收入難以應付生活開支。

▼▼▼點擊看鄧佩儀的經歷，曾依靠父母每月補貼維生，以為自己拍劇生涯已完？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

鄧佩儀屢受情傷 被追求者欺騙感情：為何他的演技比演員更好？

直至2016年參演劇集《幕後玩家》，演出令觀眾改觀，慢慢得到不同劇集演出機會，涉及女配角角色，更於未播映的《換命真相》擔任女主角。鄧佩儀靠生活上的種種經歷幫助飾演不同角色演出，尤其是過去的情傷都有助她投放更多的感情。

鄧佩儀曾接受01娛樂及《姊妹淘》訪問時說到，雖然感情經驗不多，但卻被傷害得頗深。試過因為各種磨擦與不同因素而讓關係發生問題，即使不惜一切挽救，亦未能繼續走下去，也試過被追求者利用，欺騙感情。

▼▼▼鄧佩儀被追求者利用，直言：「為何他的演技比演員更好？」到底所為何事？▼▼▼

以正能量面對情傷 鄧佩儀將每次傷害當作成長

縱然多次被傷，每次都痛入心脾，但鄧佩儀以正能量面對一切，認為每次均是一個成長機會，笑言應該再被多傷害數次，對演戲更有幫助。

鄧佩儀入行以來，從沒公開過任何戀情，亦幾乎沒有緋聞，縱然曾分享有追求者，但她亦認為人變得成熟過後，會希望先透過溝通更了解一個人，對愛情抱不疾不徐的態度。

鄧佩儀現階段未遇到心動的人，卻想將所有精力放予事業之上，做自己想做的事。(gloriapuiyeetang@Instagram)

自言人生沉悶 盼遇簡單愛情

談到擇偶條件，她在接受媒體訪問時分享，認為具幽默感的男人特別有魅力，而且感覺相處會更簡單、輕鬆。鄧佩儀直言，自己的人生比較沉悶，19歲已開始養生，飲用杞子紅棗茶、戒吃煎炸野，愛到同一間餐廳叫同一款食物，只是偶爾飲用最愛的珍珠奶茶，過往拍拖約會只選擇在cheat day。

種種生活習慣，鄧佩儀喜歡了就不會改變，理論套用於愛情上亦適用，對方一定要包容她的「一成不變」，不過當她一旦愛上，便會十分專一，無條件付出與信任。現階段未遇到心動的人，卻想將所有精力放予事業之上，做自己想做的事。

▼▼▼同場加映｜黃智雯分享從前的她像匹野馬，雖然每次也愛得認真，卻未懂在一段關係中取得平衡。點擊圖片睇黃智雯對愛情睇法▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼同場加映｜蕭正楠早前被送往檢疫中心進行強制隔離14天，不忘與黃翠如於社交平台放閃。他曾發布過的寵妻語錄，句句霸氣令大眾女生非常羨慕？ 點擊圖片睇語錄▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

▼▼▼同場加映｜楊洛婷與Dear Jane主音黃天翱（Tim）相戀多年，對彼此的愛卻沒減淡，黃天翱更曾在社交平台分享，每天都比昨天更愛楊洛婷。▼▼▼