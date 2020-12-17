【容祖兒｜名牌手袋】容祖兒（Joey）最近活躍於小紅書，分享不卡粉化妝技巧以及護膚好物。至於穿搭手袋方面，不妨從Instagram窺探一下，她到底喜愛使用哪款手袋？

容祖兒揹上Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires手袋，Monogram印花加入可拆式配件，可根據需要單獨或合併使用；HK$15,200(yungchoyee@Instagram)

容祖兒平日多在社交平台分享工作照、運動日常以及旅行照，當中無意曬出她所擁有的手袋款式。許多女生都會購入黑色手袋，貪其耐看，即使刮花也不明顯。

不過比起黑色手袋，容祖兒似乎更鍾情於紅色手袋，當中兩款LOEWE IT Bag：GATE Bag與Puzzle Bag為她所愛，亦包括Louis Vuitton聯名Supreme限量版手袋款式。

▼▼▼容祖兒鍾情紅色手袋款，小巧卻實用？▼▼▼

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鍾情大袋、斜孭袋 實用度高易配襯

紅色手袋以外，容祖兒亦擁有多款手袋。其中，更與蔡卓妍（阿Sa）撞袋，她們同時擁有FENDI Shopper Multicolour Fabric Bag，並在旅行時一同使用。另外，亦具有同款不同色的MIU MIU Dahlia Crossbody Bag。比起手挽袋，容祖兒多使用Crossbody Bag（斜孭袋），輕便又容易搭配。

▼▼▼容祖兒手袋外形、容量兼備，多是萬餘元的款式，極具參考價值。哪款低至8千元？點圖即看▼▼▼

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蔡卓妍（阿Sa）實用推介，５款手袋容量夠大，哪款旅行都帶埋？＝＝＞蔡卓妍阿Sa愛Gucci、Fendi容量大 20名牌手袋唔易撞款$4千有交易

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