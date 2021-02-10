150cm日本人妻ZARA童裝解決褲款過長　上闊下窄配搭顯瘦拉長比例

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-10 18:00

【Uniqlo、GU、Zara、H&M穿搭】比起身高160cm以上的女生，小個子女生礙於身高限制，較難購入合身的服裝。 不過，僅有150cm的日本女生Asami則擅於從款式與剪裁入手，證明只要慎選，即使沒有先天身高優勢，一樣能配襯出亮眼的穿搭造型。

【Uniqlo、GU、Zara、H&M穿搭】日本女生Asami愛在Uniqlo、GU、Zara、H&M等價格親民品牌入手服裝，配襯技巧固然重要，但選擇合適自己的款式同樣重要。(__as.t.@Instagram)

日本女生Asami不時分享穿搭照與選擇服裝單品的小貼士，甚至「戰利品」都會一一拍攝分享，即使其Instagram相片完全不露面，亦吸引超過16萬追蹤者追蹤。

Asami平日愛在Uniqlo、GU、Zara、H&M等價格親民品牌入手服裝，利用小技巧增高顯瘦。配襯技巧固然重要，但選擇合適自己的款式同樣重要，由於育有3名孩子，Asami的穿搭造型傾向休閒，鍾情以運動hoodie、毛衣搭配褲裝，幾乎不會選擇裙裝。

嬌小女生選擇服裝款式有限？ZARA Kids童裝更多選擇

【Uniqlo、GU、Zara、H&M穿搭】日本女生Asami喜歡購入ZARA童裝，不過只會選擇素色款，讓人難以察覺是童裝。(__as.t@Instagram)

對於小個子女生而言，一般女裝尺碼不時都會發生不稱身的情況，尤其是褲裝往往需要於購入後再自行改短。Asami屬瘦削身形，容易購買上衣，不過則難於找到理想長度的褲裝，故她喜歡購入ZARA童裝，只要避免挑選較稚氣與花俏的款式，以及試身，確保尺碼合適，或會比起160cm以上的女生更多選擇，價格更便宜。

▼▼▼Asami着起ZARA Kids款式一點也不察覺是童裝？按圖看她的入手小貼士▼▼▼

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落肩剪裁上衣修飾身形 搭配窄腳褲裝助顯瘦

合身剪裁上衣更為俐落與顯瘦，不過還是要按照自己身形選擇。對於本身肩窄的Asami來說，落肩剪裁反而更適合她，在視覺上可營造輕微的膨脹感，令瘦削身形增加份量，卻保留了該有的輕盈感。Asami則會以窄腳褲搭配寬鬆落肩剪裁上衣，平衡比例亦有助打造顯瘦效果。

▼▼▼按圖看Asami如何搭配落肩剪裁上衣，V領配窄腳褲更顯瘦？▼▼▼

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外套款一衣兩着更多變 長外套反而是增高關鍵？

【Uniqlo、GU、Zara、H&M穿搭】日本女生Asami喜愛穿上超長身的外套款式，時尚又顯高。(__as.t@Instagram)

外套款可謂冬天必備的單品，Asami購入日本品牌Classical Elf的扣鈕毛衣，能夠前後穿着，變成兩個款式，長度介乎於臀部位置，臀部豐滿的女生也可選擇此長度的款式遮掩身形。

不過，Asami更為喜愛超長身的外套款式，許多嬌小女生生怕自己穿起長外套會顯得更矮，但只要挑選剛好到腳踝的長度，就能露出「絕對領域」，穿出好比例，另外學會色彩搭配也能瞬間帶有延伸身形的效果，反而時尚又顯高。

▼▼▼按圖看Asami的搭配技巧，小個子女生也可着長外套，更可拉長身高比例在視覺上即時「增高」？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜日本女生Memechan的穿搭術非常簡單，卻呈現一份高級感。哪款Zara基本款衣物她一口氣買4件包色？按圖率先看（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜日本媽媽n.etsuu示範一件服裝如何着足7日，上衣以外，包括同一條褲裝、同一條半身裙，「一周間」穿搭，難以讓人察覺是同一件單品？按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜體重達63kg、162cm的韓國YouTuber Suyeon（수연）與身高165cm、體重45kg的朋友ahyunfrom一起拍攝，按圖即看兩個體重相差18kg女生，同一款式的服裝卻沒太大差異？（延伸閱讀）▼▼▼