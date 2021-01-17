【ZARA、H&M、COS｜視覺顯瘦穿搭】許多人都說，身形代表一切，並不相信穿搭能有助在視覺上顯瘦，但韓國一名重63kg的女生則證明予大家看，憑穿搭技巧的確可以顯瘦，站在45kg拍檔身邊，身形無大差異？

韓國YouTuber Suyeon（수연）邀請一名朋友ahyunfrom拍攝「一鏡到底」的穿搭影片，二人體重相差18kg，穿上同一款式的服裝卻沒太大差異。(romizing@Instagram)

162cm的韓國YouTuber Suyeon（수연）平日在YouTube分享日常生活，獲50.8K訂閱者。拍攝Vlog以外，編髮、穿搭教學都難不到她。懷孕過後的她體重達63kg，仍有一個小肚腩，但她亦毫不掩飾地穿上Bra Top與打底褲，拍攝「一鏡到底」的穿搭影片。

近日，她更邀請到一名身高165cm、體重45kg的朋友ahyunfrom一起拍攝，二人身高相約，體重相差18kg，穿上同一款式的服裝卻沒太大差異，尤其是在Suyeon身上，更能達到顯瘦效果。

Suyeon與ahyunfrom都會選擇ZARA、H&M、COS，以及其他日本品牌的服裝，不但價錢合理，亦相對容易購買，小資女大可參考她們所選的款式以及一些顯瘦的小竅門。

【視覺顯瘦造型1】修飾腰線

要是不提及二人體重，單靠穿搭造型，你又看得出分別嗎？（수연 i'm suyeon@YouTube截圖）

要遮掉小肉肉，非一定要穿上闊身服裝，有時候闊身剪裁，甚或是Oversized款式更容易將身形缺點暴露。Suyeon與ahyunfrom選擇了一件黃色貼身針織上衣搭配厚身西裝外套，重要的是選擇具有腰帶的款式，能修飾腰線有助顯瘦；而下身穿上白色蛋糕長裙，垂墜感減去厚身西裝外套的笨重感，搭配尖頭粗跟靴款，整體造型在視覺上拉近二人的身形比例。

▼▼▼按圖看Suyeon與ahyunfrom穿相同套裝效果▼▼▼

【視覺顯瘦造型2】高腰剪裁

即使二人不是穿上同一款半身裙款，但仍選擇了高腰與A字剪裁。（수연 i'm suyeon@YouTube截圖）

為求保暖，大多時候都會穿着毛衣，但奈何毛衣極容易令人變得擁腫，尤其是對於63kg的Suyeon來說，更容易顯胖。Suyeon與ahyunfrom第2個視覺顯瘦造型為灰色毛衣搭配半身裙，加上黑色大衣，適合冬季打扮。

雖然因尺寸售罄的關係，二人不是穿上同一款半身裙，但最重要的顯瘦元素，並沒有缺少。她們均選擇了高腰、A字剪裁的半身裙款，不但修飾腰線，更能將下半身完美修飾比例，適合任何身形的女生。同時，襯上一對啡紅色牛仔靴，靴筒上的V形剪裁亦有助拉長身形。

▼▼▼按圖看Suyeon與ahyunfrom穿相同套裝效果▼▼▼

▼▼▼更多Suyeon與ahyunfrom示範的視覺顯瘦造型▼▼▼

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▼▼▼按圖看162cm、體重63kg的Suyeon平日的穿搭造型▼▼▼

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