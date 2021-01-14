【ZARA穿搭】想要襯出造型感，有時候不需太花巧的服裝款式，反而素色基礎款更能達到效果，而且更為百搭。

來自日本茨城縣的memechan穿搭傾向歐美格調，以俐落簡約的服裝穿出造型感，營造高級不俗氣的感覺，配合照片調色，不細看也不會發現是亞洲女生的Instagram。

配合照片調色，不細看也不會發現是memechan是名亞洲女生。(memechan22@Instagram)

Memechan大多數都會在ZARA購買服裝，而且更喜歡在折扣的日子一次購入多款單品，供平日搭配不同造型，但所配襯出來的效果絕對不輸歐美Instagramer，值得小資女參考。

如何穿出高級感｜1. 專攻素色基礎款

Memechan的穿搭術非常簡單，卻呈現一份高級感。她甚少會選擇帶花紋的服裝款式，反而傾向素色款、柔和色調，如米白色與大地色系就是她的最愛，以基礎款襯出不同造型。

所謂的基礎款除了指素色以外，更沒有較複雜、誇張的設計元素，Zara不同的素色冷衫，正是她的最愛。emechan日常穿搭不多於3種顏色，務求做到簡約、不花巧的造型。

▼▼▼按圖看日本女生Memechan的搭配方法，哪款Zara基本款衣物她一口氣買4件包色？▼▼▼

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如何穿出高級感｜2. 巧妙利用「上闊下窄」

Memechan的「上闊下窄」穿搭術絕不會出錯。(memechan22@Instagram)

比起貼身剪裁，Memechan更愛闊身剪裁的服裝，大多時候都會以「上闊下窄」的方法作配襯。她傾向購入闊身、沒有肩線，甚至oversized的外套款式，配襯針織或T-Shirt內搭與Skinny Jeans。

如果天氣暖和，未能穿着外套，Memechan則會選擇同樣闊身的針織背心，以貼身針織內搭作配襯，亦會選以純白色裇衫作內搭，增加層次感之餘也能突出造型重點，而且絕不會出錯。

▼▼▼按圖看日本女生Memechan的搭配方法，粗針織冷衫是「上闊下窄」好幫手?▼▼▼

如何穿出高級感｜3. 畫家帽、紳士帽畫龍點睛

畫家帽不但帶有保暖作用，也可瞬間營造出造型感。(memechan22@Instagram)

打造高級感打扮的方法不僅限於服裝，Memechan都會利用各種配飾，如髮帶、帽子，點亮造型之餘，更能瞬間出門，美觀又方便。在眾多配飾之中，她傾好選擇畫家帽和紳士帽，在穿着裙裝時，會配搭畫家帽，營造甜美與法式風情，可將帽子微微傾斜，以修飾較寬的臉頰；如搭配褲裝，則會選擇戴上紳士帽，打造令人耳目一新的型格帥氣感。

▼▼▼按圖看日本女生Memechan的搭配方法▼▼▼

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