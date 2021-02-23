賀錦麗繼女Miu Miu穿搭成白宮時尚　火拼拜登孫女比基尼照

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-23 15:03

賀錦麗繼女Ella Emhoff︱政壇、王室時尚數年來都是英國王室的凱特王妃（Kate Middleton）和梅根（Meghan Markle）為首，但隨着美國政壇換畫，拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）上任美國總統及副總統之位，其家人卻在就職典禮上成為焦點，賀錦麗繼女Ella Emhoff更被外媒稱為「新白宮時尚 icon」，到底其穿搭為何令人着迷？

賀錦麗繼女Ella Emhoff在美國總統就職典禮上穿上Miu Miu穿搭被喻為「白宮難得一見的時尚」。（Getty Images）

賀錦麗繼女成白宮新時尚 私下愛搞怪穿搭

賀錦麗（Kamala Harris）穿搭十年如一日，但腳上一對的Converse布鞋卻引來討論，有指穿Converse是有政治考量，想表達以民為先，脫去「高高在上」的身分，身為賀錦麗繼女的Ella Emhoff穿搭又有否與媽媽一樣機心呢？

▼▼▼按圖看Ella Emhoff出席正式場合時，吸引外媒關注的穿搭風格▼▼▼

22歲的Ella Emhoff在美國總統就職典禮上穿了Miu Miu 2020秋冬系列的白色尖領格紋大外套，外套飾有小水晶點綴，修腰設計顯高挑身形，白尖領更是時下潮流元素，她配上黑手套、黑靴子與復古餃子形的手提袋，得體卻不失時尚，造型一曝光即引起社交媒體瘋傳、時尚雜誌的報道，大讚她為沉悶的華盛頓增添了一道時尚光芒。

▼▼▼按圖看看白宮罕見的時尚icon的Ella Emhoff私下穿搭，她眼鏡下竟藏着位美女臉蛋▼▼▼

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拜登孫女氣質外形惹人愛 全靠哪一配色？

總統拜登（Joe Biden）家族也沒比下去，從小跟隨拜登出席重要場合、探訪其他國家的長孫女Naomi Biden早已被外媒譽為「天使美顏」，她與Ella Emhoff風格截然不同，走氣質路線，不時更會小露性感；剪了短髮的她更帶些帥氣俐落。

▼▼▼27歲拜登孫女Naomi Biden畢業於哥倫比亞大學法律系，外貌、氣質兼備，按圖看看她日常穿搭照，又是如何建立惹人愛的造型▼▼▼

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▼▼▼同場加映：美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）直率、尖銳的口才在政壇上盡顯光芒，吸引不少女性支持者，私下的她樸素得迷人，即將成為「一人之下」的賀錦麗竟然最愛穿數百元的Converse布鞋，點圖看穿搭與鞋款及價錢（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：美國前總統特朗普長女Ivanka Trump 由14歲時已經開始模特兒事業，穿搭風格完美顯示着她身分上的轉變，按圖即看她從模特兒到政客穿搭轉變（延伸閱讀）▼▼▼