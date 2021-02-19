撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-19 13:34

【陳瀅｜名牌手袋】陳瀅（Jeannie）是圈中著名的微胖女生，但憑顯瘦的穿搭術，站在Anjaylia陳嘉寳、何雁詩等好友旁也不覺太大差別；陳瀅除了穿搭有法，她的手袋收藏同樣吸睛，新年期間她便孭上紅色的Hermès Mini Kelly II應節。

陳瀅近日在加拿大過新年，孭上紅色的Hermès Mini Kelly II應節。（missjni@instagram）

微胖陳瀅愛用小手袋 如何選出特別卻長青款？

微胖代表的陳瀅（Jeannie）不時在Instagram中分享她日常照，顯瘦的穿搭，成為女生穿搭靈感來源，如果你是手袋控，可能早以留意到陳瀅揹的手袋不是當季款，便是熱門款式，有些更不是有錢便一定買到。

比起實用的大手袋，陳瀅更喜歡精緻的小袋，當中她最常用的便是Chanel，不少人考量到保值的因素，而選擇長青、經典款，陳瀅卻不甘於平凡，愛用季節性設計，像是Chanel Flap Bag，她都不會選黑色，而是入手有珍珠設計，又或採用牛仔布等特別元素，但由於這些元素都是永恆的流行元素，不易被淘汰，因而就算過季了，一樣容易配搭。

▼▼▼陳瀅對時尚有獨特觸覺，鍾情季節性、Vintage手袋，如何挑選不怕退潮流、哪一款有錢也不一定買到？▼▼▼

+ 28 + 28 + 28

陳瀅雖然多用一線品牌，但愛穿搭的她也會發掘不同的小眾品牌，例如近年紅爆網絡的By Far腋下手袋，陳瀅當然也擁有1個，2千多港幣便可入手，是小資女和學生黨可考慮的品牌；另外，她最近又入手1個人氣Shopping Bag，最便宜150美金（約1,162港元），但要購買也是有難度，手袋常常在「售罄」中。

▼▼▼到底是哪一個人氣實惠手袋常常售罄中，除了Chanel、Hermès，按圖即看陳瀅萬元以下手袋▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼同場加映：蔡卓妍（阿Sa）推介20名牌手袋，實用、不易撞款$4千有交易，５款手袋容量夠大，按圖即看哪款旅行都帶埋？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼同場加映：「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏（延伸閱讀）▼▼▼