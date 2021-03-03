撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-03 08:00

對於身材上窄下寬的「梨形身材」女生來說，挑選合身又顯瘦的半身裙十分困難，尤其是充滿肉感的下半身，若選擇太過緊身的半身裙容易顯胖；太過寬鬆的話身材比例又會變得十分奇怪。究竟梨形身材的女生該如何挑選適合自己身型又顯瘦的半身裙呢？

女星鄧紫棋（G.E.M.）的身型就是梨形身材，下半身較為肥胖，雙腿粗壯。（VCG）

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梨形身材女生該如何搭配「顯瘦」半身裙？

梨形身材的女生上半身瘦，下半身則較為豐滿多肉。（京訊運動@小紅書）

梨型身材的主要特徵是上半身偏瘦，肩窄腰細，而脂肪主要沉積在下半身，臀部及大腿較有肉感，身型常常呈現胯寬、腿部豐滿的狀態，身形呈似「梨」一樣的形狀。所以梨形身材的女生對於下半身的穿搭更需要花心思，才能修飾下身的問題。不少下身肥胖的女生都會選擇穿裙子，對容易凸顯臀部及腿型的長褲避之則吉。但選擇穿裙子卻不是絕對「隱陣」，以下就教大家如何選擇最「顯瘦」的半身裙款，呈現完美好身材！

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