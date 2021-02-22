撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-22 22:00

美國荷里活超人氣名媛KOL——Kim Kardashian(金·卡戴珊)日前與知名饒舌歌手Kanye West(肯伊·威斯特) 結束6年婚姻而成為矚目焦點，這對「明星夫妻」多年來話題性十足，也惹出過不少爭議。以豐滿的胸部及臀部吸睛的Kim Kardashian成名之路充滿戲劇化，而她跌宕起伏的人生著實比戲劇還要多姿多彩！

40歲的Kim Kardashian是社交女王，個人IG坐擁約2億粉絲。（kimkardashian@IG）

Kim Kardashian因性愛影片一夕爆紅 有指身價近4億美元

沒有一鳴驚人的歌喉、沒有感人肺腑的演技、沒有膾炙人口的代表作，美國名媛Kim Kardashian單靠名氣與外表就製造出無數話題，人氣居高不下。今年已經40歲的Kim Kardashian個人IG帳號已經擁有超過2億粉絲，一舉一動都備受矚目。回顧十幾年前她可能只是一個平平無奇的富二代，卻因2007年意外流出一段與歌手Ray J的性愛影片而一夜爆紅，後來順勢推出真人秀節目《與卡戴珊一家人同行》，將Kim Kardashian一家人滑稽、離地又浮誇的生活在節目中一覽無遺地展現出來，瞬間引起熱話，Kim Kardashian的知名度因此與日俱增。

Kim Kardashian如今創建了自己的美妝品牌，身家及身價不斷飆升。（gettyimages）

從醜小鴨變成爆紅巨星 Kim Kardashian浮誇身材博盡眼球

對比十多年前，Kim Kardashian只是埋沒在眾多標緻美人中的普通名媛，無法讓人留下深刻印象。Kim Kardashian卻因性愛影片流出後意外爆紅，開始為人所熟知，隨著社交媒體興起繼而成為話題的領軍人物。雖然當時不少人質疑她出賣色相來賺取名利，仍無阻她名聲大噪。而Kim Kardashian的外貌也不斷「進化」，身材變得愈發火辣，她更公開承認自己曾隆乳與豐臀，如今異常「大」的胸部與臀部已成為她的「個人標誌」，浮誇身材常引熱議。

Kim Kardashian的胸部及臀部異常豐滿。（kimkardashian@IG）

▼▼▼【豐乳肥臀都是「做出來」？回顧Kim Kardashian外貌進化史】▼▼▼

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難逃「短命婚姻」噩運？ Kim Kardashian離婚3次情路坎坷

Kim Kardashian過去曾有過兩段失敗婚姻，2000年她與音樂製作人Damon Thomas結婚，婚姻僅維持了4年便以失敗告終。Kim Kardashian的第二任丈夫是NBA球星Kris Humphries，兩人結婚後僅72天便閃電離婚。直至遇見饒舌歌手Kanye West，二人於2014年在意大利結婚，婚後育有4名子女組建幸福的大家庭，眾人皆以為Kim Kardashian找到「真命天子」將永遠幸福。

Kim Kardashian與Kanye West婚姻只維持了6年。（kimkardashian@IG）

▼▼▼【回顧Kim Kardashian與Kanye West過去幸福家庭生活】▼▼▼

然而恩愛的夫妻生活卻在近年亮起紅燈，自去年兩人的婚變傳聞早已鬧得沸沸揚揚，首先是丈夫Kanye West被爆出患有躁鬱症，後來丈夫Kanye West 常常在社交網站上發表驚人言論大爆私事，更大爆妻子Kim Kardashian曾經出軌，還曾經考慮墮胎，讓妻子Kim Kardashian十分不滿。

有指Kim Kardashian受夠了丈夫Kanye West的瘋言瘋語，兩人漸行漸遠，矛盾也越來越大，加上Kanye West與岳母Kris Jenner的關係一向惡劣，導致兩人婚姻最終走向無法挽回的局面，結束6年婚姻生活，讓一眾粉絲都感到唏噓。

據悉Kim Kardashian與前夫Kanye West協商共同撫養4子女。（kimkardashian@IG）

不過事業蒸蒸日上的Kim Kardashian並未受離婚影響而大受打擊，如今她仍積極活躍於社交網站上分享美照，大秀火辣身材及雍容華貴的生活，享受名氣與財富，她也不時上傳與孩子們的日常生活相片展現單親母親的快樂。相信像Kim Kardashian這般堅強獨立的女性，即使經歷多次失敗婚姻，仍可走出陰霾勇敢尋夢追愛，因為沒有人能阻擋她前進的腳步。

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