撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-01 18:51

《微博之夜2020》在2月28日舉行，近年到大陸發展的Angelababy、G.E.M. 鄧紫棋都有出席，就連近期因擔任《乘風破浪的姐姐2》總顧問而成為話題的經理人霍汶希（Mani）也現身。 出席一年一度的盛事，各女星當然不馬虎，更多以2021 Pantone 年度顏色亮麗黃（Illuminating）禮服行紅地氈，擁有比一般人出眾外表的她們真的可以好好駕馭到？

▼▼▼《微博之夜2020》在2月28日舉行，Angelababy、G.E.M. 鄧紫棋都有出席，許多女星都挑選了黃色禮服，卻被笑指炒蛋、荷包蛋，按圖即看當晚女星穿搭，誰的紅地氈相與造型照出入大？▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

《微博之夜2020》剛好是Angelababy 32歲正日生日，她先以Dior禮裙走紅地氈。（微博之夜）

Angelababy兩套晚裝大對比 迪麗熱巴復古新造型害了五官？

Angelababy 先以Dior 2021春夏企領裸灰色透視禮裙行紅地氈，企領設計具中國傳統特色，裙上有着同色系的圖案刺繡，柔和又低調，腰間更加了一遍長方形圖騰刺繡，猶如腰帶效果，突出腰線之餘，又拉長比例，充滿氣質，一貫Angelababy衣着風格，但讓人驚訝的是，她在活動上又換上另一套來自黎巴嫩設計師Elie Saab 2020 秋季高級訂製系列，浮誇華麗，形成極大對比。

▼▼▼Angelababy生日穿「盡帶黃金甲」裝與薛家燕登台裝相似？按圖即看更多造型圖▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

迪麗熱巴憑精緻五官及高挑身材都是近年大陸炙手可熱的女星，每每出場造型都可美豔動人。

今次迪麗熱巴身穿白色刺繡裸膚色禮裙，相當高貴，貼身魚尾設計更顯婀娜多姿，為配合復古打扮，搭上羽毛披風，但略嫌過於臃腫，拍硬照不錯，但紅地氈側拍未必理想，好壞參半；一向以黑長曲髮示人的她更換上了眉上瀏海Bob頭，造型新鮮，但卻令她五官過於集中，不像以往造型清爽。

▼▼▼迪麗熱巴全新復古造型，對於她的新造型又有何看法？按圖即看是來自誰的設計▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼同場加映：《萬千星輝頒獎典禮2020》在1月10日舉行，小生花旦統統現身，按圖即看當晚女星穿搭，白色禮裙最無敵顯高貴？紅色禮裙誰最出事？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 27 + 27 + 27

▼▼▼同場加映：【按圖看】出席朋友婚禮，當然也要穿得漂亮得體，才是尊重主人家，想取得平衡 ，不如看看其他明星賓客婚宴穿搭（延伸閱讀）▼▼▼