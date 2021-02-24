Jennie戀GD 1年時尚成連繫最愛CHANEL　BLACKPINK成員名牌量驚人

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-24 12:57

Jennie、GD拍拖｜BLACKPINK成員Jennie與師兄G-Dragon（權志龍）今日（2/24）被韓媒《Dispatch》爆出拍拖1年，有指是YG公認情侶。 Jennie與G-Dragon都具有獨特的時尚觸覺，是年輕人的時尚指標之一，更是時尚界寵兒，常常出席Chanel活動與時裝騷，臭味相投，難怪會墮入愛河。

▼▼▼G-Dragon（權志龍）與師妹BLACKPINK成員Jennie被爆出拍拖1年，按圖看看這對時尚情侶的穿搭照▼▼▼

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BLACKPINK是近年最紅的韓國女團，更吸引了不同品牌贊助。（IG/@ BLACKPINKOFFICIAL）

BLACKPINK 勁吸各品牌贊助成「名牌女團」 名牌手袋逐個數

Jennie有「人間香奈兒」之稱，是CHANEL時尚騷的常客，BLACKPINK成員位位也是名牌寵兒。BLACKPINK不經不覺已經出道4年，是韓國人氣女團，成員Lisa、Jennie、Rosé與Jisoo風格鮮明，可塑性又高，形象百變，因而隨即爆紅。當中擁有國際臉孔的Lisa成為了CELINE的「全球品牌形象代言人」。

其餘兩位成員Rosé和Jisoo也後來居上，分別受到Saint Laurent與Dior的青睞，在BLACKPINK宣布回歸發布的四人合照中，每位成員均穿了受寵品牌的服飾，隨即引起熱話，更有「名牌女團」之稱，BLACKPINK成員各有風格，不如一同解構她們日常的穿搭與手袋配置吧。

▼▼▼即看BLACKPINK4位成員的穿搭風格▼▼▼

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Jennie有着「人間香奈兒」之稱。(jennierubyjane@Instagram)

Jennie X Chanel

Jennie一向無論在台上台下都特別喜歡穿着Chanel的服裝，加上她霸氣、冷豔的氣質與Coco Chanel不羈女性的品味相似，吸引了Chanel的注意，邀請她出席時裝周、活動，甚至得到品牌大使的身份。Jennie私下也收藏了不少買少見少的Chanel Vintage，每個都非常特別；意想不到是Jennie也會拿一些小眾品牌襯托她日常的穿搭，小資女值得參考。

▼▼▼按圖看BLACKPINK Jennie的CHANEL手袋收藏▼▼▼

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Lisa 最年成為了Celine的「全球品牌形象代言人」。(lalalalisa_m@Instagram)

Lisa X Celine by Heidi Slimane

BLACKPINK Lisa身材甚好，在紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》中有提過自己非常喜歡古着，她日常穿搭也會以復古感為主，不時也會看到她休閒不羈的穿搭風格；能成為Celine的「全球品牌形象代言人」，手袋使用率最高當然是Celine，尤其是TRIOMPHE手袋，四四方方的復古設計，不論配上褲裝，還是裙裝都一樣好看，百搭又耐看。

▼▼▼按圖看BLACKPINK Lisa的名牌手袋收藏，更有珍貴停產款▼▼▼

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Rosé 感覺型格又帶有神秘感。(roses_are_rosie@Instagram)

Rosé X Saint Laurent

在澳洲長大並成長的Rosé回流到韓國成為歌手，Rosé的舉手投足都流露「鬼妹仔」性格，私下穿衣風格也較其他成員更多小性感，展露纖細身材。Saint Laurent看中Rosé的獨特個性、淺髮色。造型突出的Rosé，選用手袋方便則較為保守，都是以經典的黑色，與印花的Monogram為主。

▼▼▼按圖看看BLACKPINK Rosé的手袋收藏，竟有不少適合返工款？▼▼▼

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Jisoo是團中最年長的姐姐，穿衣風格反而最年輕無害。 (sooyaaa__@Instagram)

Jisoo X Dior

25歲的Jisoo是團中最年長，但她的穿搭反而是最甜美、最「Girlfriend-able」，樸素打扮，先後吸引了Burberry與Dior的青睞，Jisoo就算出席時裝周也一貫的簡約樸素的氣質，有夠貼地氣的。

▼▼▼按圖看BLACKPINK Jisoo的「女友風格」手袋穿搭▼▼▼

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▼▼▼同場加映：陳瀅（Jeannie）是圈中著名的微胖女生，但憑顯瘦的穿搭術，站在Anjaylia陳嘉寳、何雁詩等好友旁也不覺太大差別；陳瀅除了穿搭有法，她的手袋收藏同樣吸睛，按圖即看哪款旅行都帶埋？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：蔡卓妍（阿Sa）推介20名牌手袋，實用、不易撞款$4千有交易，５款手袋容量夠大，按圖即看哪款旅行都帶埋？（延伸閱讀）▼▼▼