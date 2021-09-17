日本女生IG熱捧20款手袋　CELINE迷你款人氣高　平價版BV$3千有找

【名牌手袋】CELINE近年推出Mini Vertical Cabas Celine系列，立即在日本穿搭IG上洗板，配襯Uniqlo、GU、Zara等品牌，令造型感迅間提升。除了CELINE，日本女生也愛Balenciaga，甚至較型格的MAISON MARGIELA，手袋款式易於配襯之餘，更要具備一定容量，放長銀包也絕不成問題，編輯歸納出日本女生的熱捧款式，不妨先看再決定入手。



韓國女團BLACKPINK成員LISA愛CELINE的Monogram款手袋，不過同樣愛襯CELINE的日本女生，更愛簡單淨色款？（lalalalisa_m@IG）

日本女生選手袋2大原則 最愛簡潔CELINE Mini Tote？

觀看日本女生的IG穿搭，不時利用名牌手袋配襯Uniqlo、GU、Zara等平價單品，打造High-Low Mix的穿搭風格。不過她們選手袋亦有兩大原則，例如去年各大品牌推出長方形的Crossbody Ｍini Tote，隨即在日本IG洗板，她們卻鍾情簡潔設計而非經典的Monogram款。

而另一大特點，就是身形嬌小的她們多選擇大小剛好、不覺累贅的斜孭袋，而且要具一定容量，甚至可放長銀包。以一般長銀包約長19cm，手袋不能過於迷你。編輯精選８大日本女生IG常見手袋，看看有沒有你的心水。

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日本女生愛用的，除了名牌款式，日本設計同樣獲得青睞，更有日本品牌設計十足小資版BV？。（ma_suzu_@IG）

3大日本品牌 小資女生追捧「日本版BV」

除了名牌手袋，日本女生也愛用本土品牌。日本設計眾多，編輯精選以下3個品牌，定價由HK$194到3千元不等，卻同樣以有一定容量的斜孭袋作賣點，有一品牌更沿用意大利皮革堪稱日本版BV？

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