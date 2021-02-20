48歲鄭秀文全白短裙造型盡顯少女感　減齡靠藍白配、寬鬆西裝褸？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-20 19:00

【鄭秀文｜減齡穿搭】鄭秀文（Sammi）不時於社交平台分享運動和養身小習慣，不過近日上載的一段短片竟引來迴響？網民留言大讚身穿白色連身短裙的鄭秀文漂亮，就連蔡卓妍（阿Sa）、胡杏兒、王君馨等藝人也用以「少女」形容鄭秀文。 鄭秀文積極保養，看起來並不像48歲，不過成功減齡還是要歸功於平日的心機穿搭造型？

【鄭秀文｜減齡穿搭】鄭秀文於社交平台上載身穿白色連身短裙的短片，蔡卓妍（阿Sa）、胡杏兒、王君馨等藝人用以「少女」形容鄭秀文。（sammi_chengsauman@Instagram影片截圖）

鄭秀文穿全白連身短裙被大讚少女 白色成為減齡關鍵

鄭秀文穿上白色長袖低胸短裙，衫袖與裙擺更帶有通花設計，配襯白色短靴，不僅呈現出苗條身形，凸顯小性感韻味，亮眼的全白造型散發出清新氣質，蔡卓妍（阿Sa）留言寫道：「Wow 又瘦又靚又少女」，而胡杏兒、王君馨、Super Girls成員蔡明思（Jessica）亦大讚鄭秀文充滿少女感。

白色是最不容易出錯，而且非常百搭的顏色，全白造型不但在視覺上產生一份乾淨舒適感，統一色調修飾身形，亦更顯青春減齡。不過，有時候未免過於單調；鄭秀文便時常運用色彩搭配與不同剪裁設計打造出多變的造型，也是她減齡的必殺技。

鄭秀文減齡穿搭技巧1：善用藍、白配色

【鄭秀文｜減齡穿搭】藍色併白色的配色組合，比全白造型更亮眼。(sammi_chengsauman@Instagram)

要點綴白色打扮當然要借助顏色上的搭配，白色雖然百搭，但配襯淺色調未能突出造型，襯黑色沒新鮮感，搭配大熱的駝色調柔美卻未夠亮眼。鄭秀文都會選擇藍色併白色的配色組合，純淨的深藍、天藍，甚至是牛仔單品同樣可帶來小清新和親切感，為造型營造亮點之餘更顯活力。

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鄭秀文減齡穿搭技巧2：泡泡袖顯年輕 有助修飾身形

【鄭秀文｜減齡穿搭】鄭秀文鍾情於泡泡袖剪裁的連身裙。(sammi_chengsauman@Instagram)

精緻的剪裁設計向來都成造型加分位，鄭秀文鍾情於泡泡袖剪裁的連身裙。蓬鬆的泡泡袖可有效掩蓋手臂「bye-bye肉」，不過身形瘦削的鄭秀文穿起後，反而為她肩膀增加份量，有效修飾身形。同時，鄭秀文多選擇V領、方領剪裁的款式，露出鎖骨線條，也具有一定的顯瘦效果，配合收腰設計，增加甜美少女感。

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鄭秀文減齡穿搭技巧3： 必備寬鬆西裝褸

【鄭秀文｜減齡穿搭】鄭秀文以T-Shirt搭配西裝褸，打造休閒造型。(sammi_chengsauman@Instagram)

比起合身剪裁西裝褸款，寬鬆版型更能減去正式感，感覺較隨意及時尚，同時具有減齡效果。保守的沉色調以外，鄭秀文亦選擇紅色、藍色色調，以及格仔款式，搭配T-Shirt或毛衣，打造休閒感造型，配襯牛仔褲更為減齡。

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鄭秀文減齡穿搭技巧4：戴眼鏡營造大膽玩味

【鄭秀文｜減齡穿搭】鄭秀文的眼鏡造型帶有減齡效果。(sammi_chengsauman@Instagram)

眼鏡有效遮掩倦容，更是顯年輕之選。鄭秀文的社交平台充斥戴上不同鏡框的眼鏡造型照，她亦曾分享，自己患有散光和有點遠視，一次過配了4副眼鏡，1副放客廳，1副放床頭，1副長期放手袋，另1副則為後備，以免像以往一樣「神秘消失」。

鄭秀文大多選擇圓框眼鏡，帶來一份知性美；另外，她亦喜歡戴上不同鏡框形狀、鏡片顏色的太陽眼鏡搭配造型，跳出沉悶的框框，展現年輕活力的一面。

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