撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-02 17:28

【二手名牌手袋分真假】時興從中古手袋店購入手袋；無他，一來二手產品的售價相對便宜，二來Vintage款式難於在專門店找得到。不過，應怎樣從手袋細節辨別真假，以免購入仿品？

【名牌手袋分真假】台灣節目《女人我最大》其中一個單元「玩美研究室」，早前邀請到當地一間二手名牌精品收購專門店的鑑定師Anna作嘉賓，分享Louis Vuitton、GUCCI、Hermès、CHANEL手袋如何分真假。（《玩美研究室》截圖）

專家教名牌手袋分真假

中古手袋的確比起新出的手袋款式，不會容易過時，但一般女生未如專家一樣能完全分辨到款式的真偽。台灣節目《女人我最大》其中一個單元「玩美研究室」，就於早前邀請到當地一間二手名牌精品收購專門店的鑑定師Anna作嘉賓，分享Louis Vuitton、GUCCI、Hermès、CHANEL不同品牌手袋的正品與仿品分別，讓大家都能快速學懂部份技巧，認出破綻位分辨手袋的真偽。

▼▼▼按圖看哪些特徵可辨別到Louis Vuitton、GUCCI、Hermès、CHANEL手袋的真偽？序號字型也要留意？▼▼▼

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香港中古名牌手袋店店主教路 CHANEL真假品「雙C」商標方向也有不同？

除了Anna所說的2個CHANEL手袋仿品的破綻位，《01女生》也曾訪問過香港經營中古名牌手袋店2位店主：Stylekiki店主Crystie與Lovintage店主子健，他們皆分享，要留意手袋皮革的手工。

【名牌手袋分真假】Lovintage店主子健曾向《01女生》分享，正品CHANEL Vintage手袋的雙C商標必定是交差相疊。（資料圖片；龔嘉盛攝）

Crystie分享，如CHANEL袋款內格分成黑色與棗紅色，真品的棗紅色是偏向暗紅，在購入時可留意內格的棗紅色會否特別鮮紅或色澤奇怪；而子健亦提及CHANEL Vintage手袋的車線位十分工整，如菱格和雙C商標，真品的菱格十分工整，雙C商標則為交差相疊，右上方的「C」疊向左上方的「C」、左下方的「C」疊向右下方的「C」，仿品則有機會相反方向。

參考專家意見以外，女生們仍要找尋可靠的店舖，便能作出雙重保障。

資料來源：《玩美研究室》

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