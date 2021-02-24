何嘉莉視前夫為家人　再婚悟婚姻為終身學習：慶幸身邊人比我好學

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-24 20:00

【何嘉莉｜愛情】何嘉莉近日將20年多前經典情歌《兩種人》重新演繹，新曲《兩種人Love Follows》加入電子、搖滾元素全新編曲，撇除過往少女感。 20多年過去，何嘉莉亦從懵懂少女變成熟，歷經婚姻失敗再嫁，她曾道婚姻是一門學問，依然相信愛情以外，「好學」、保持初心，也許是維繫婚姻的關鍵？

【何嘉莉｜愛情】40歲何嘉莉歷經婚姻失敗再嫁，現育有3名孩子，一家五口幸福滿滿。(lillianho________@Instagram)

何嘉莉曾被力捧後來轉戰幕後

何嘉莉早於1996年接拍電影、廣告和模特工作，翌年拍攝謝霆鋒《為你好》MV後簽約英皇娛樂，1998年正式出道並獲得力捧，當年所唱的《兩種人》紅極一時，MV更邀請謝霆鋒擔任男主角，亦於年尾多個頒獎典禮奪得新人獎。不過2000年有指被唱片公司雪藏，最後2002年決定解約並退出樂壇，報讀設計課程，轉為朝9晚6的秘書工作，亦擔任形象顧問。

▼▼▼40歲何嘉莉與1998年模樣並沒太大改變，在近距離的鏡頭下展露素顏，皮膚狀態非常良好？▼▼▼

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何嘉莉曾歷婚姻失敗 終覓得幸福

2006年，何嘉莉與甜品店太子爺黃逸璋（King）結婚，2012年誕下兒子Jean。正當外界以為愛情事業兩得意時，何嘉莉於2014年宣布與黃逸璋因性格和生活理念分歧，結束近9年婚姻關係。

在接受媒體訪問時，她分享盡量以不影響兒子生活為大前提，離婚是可惜，但親近的關係不變，與黃逸璋依然是很好的朋友與家人。對於愛情，何嘉莉依然確信並隨緣等待，最後她遇上了飛機師Gerald，並於2015年結婚，分別於2017年、2019年先後誕下女兒Zoe和Raina。

▼▼▼何嘉莉一家五口幸福快樂，不過，原來在兩名女兒出生前，曾流產2次？▼▼▼

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何嘉莉曾缺安全感 珍惜二人相處時刻

除了學習擔任母親角色，何嘉莉多年來亦學習夫妻相處之道。曾在一次訪問中，坦言從前安全感欠奉，尤其面對丈夫飛機師的職業，不僅害怕時時深夜獨自一人睡，亦擔心對方能否抵受得到誘惑。

安全感需別人賦予外，還得靠自己建立，愛情路上不應存在半份猜疑，及後何嘉莉變得更信任對方，甚至擔心對方收拾行李時會丢三落四，主動替其執拾行李，唯一面對的關難就是過於思念。丈夫Gerald外出工作時，深怕「跟機」會影響他工作，故在他返港時都會前往機場接機，甫見面就輕吻對方。

▼▼▼何嘉莉在社交平台分享與丈夫Gerald的甜蜜照，更時時透過文字表達愛意，就連First Kiss日子也記住？▼▼▼

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何嘉莉視婚姻為終身學習課題：慶幸身邊這個人比我還要好學不倦



常因工作沒法時時刻刻會面，加上育有3個孩子，何嘉莉與Gerald特別珍惜相處時間，閒時外出拍拖約會，保持戀愛的感覺。何嘉莉亦曾在社交平台直言，經營一段婚姻從來都是一門學問，自己還在努力學習當中。

經營一段婚姻從來都是一門學問，當中有血有淚，有歡笑有悲傷；要懂得在爭論的時候沉著氣，退後一步並不容易。 我，還在努力學習當中。慶幸我身邊這個人比我還要好學不倦，就懷著會畢業的信念走下去吧！ 何嘉莉

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