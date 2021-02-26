失憶24小時︱譚俊彥感激太太支持　相處重忍耐：說少一句多說yes

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-26 20:00

【失憶24小時｜譚俊彥愛情】譚俊彥（Shaun）於2015年與內地女星任祉妍結婚，翌年回港發展，太太只帶4件行李跟隨。在外，他多飾演男主角；在內，他擔任「小男人」角色，事事遷就，認為先低頭認錯不是怕太太，而是為了維繫關係。

【失憶24小時｜譚俊彥愛情】譚俊彥太太任祉妍放下舞台劇演藝事業，跟隨對方到香港定居，二人不時在社交平台放閃。(tammerz@Instagram)

劇集《失憶24小時》正熱播，王君馨成追看話題以外，也是郭晉安和譚俊彥首次合作，兩個「好好先生」接受媒體訪問時稱劇外話題圍繞家事，互相學習做好老公和爸爸的角色。

譚俊彥曾表白慘遭拒絕 終被誠意打動

譚俊彥於2016年簽約無綫電視，在未加入前主力在內地發展，過往數段戀情均是透過拍攝而認識，後來因加入不同劇組未能維繫，唯獨是不想放棄太太任祉妍，即使表白被拒絕，但譚俊彥仍積極以朋友關係聯繫對方，留在北京生活1年，好讓大家互相了解，最後任祉妍被譚俊彥誠意打動。

▼▼▼譚俊彥曾大方分享與太太的相識經過，因一理由表白失敗？▼▼▼

任祉妍為譚俊彥放棄一切 只帶4件行李到港定居

及後因任祉妍懷孕而結婚，沒有浪漫的求婚過程，但平日濃厚的愛卻足夠令她放棄其事業，一同來港定居，現時育有1子1女。譚俊彥曾接受車淑梅主持節目《舊日的足跡》道：「太太係（喺）我最大後盾，佢放低自己嘅事業成就我呢個家，我好幸福有一位好太太！」

【失憶24小時｜譚俊彥｜愛情】譚俊彥與太太任祉妍育有1子1女，譚俊彥曾接受車淑梅主持節目《舊日的足跡》表示感激太太放下自己事業成就這個家。(tammerz@Instagram)

譚俊彥太太陪同拍攝工作 感激對方善意批評？

或許寶寶是一個美麗的意外，但譚俊彥早於交往期間已向對方表明，想認真找個人穩定發展，非抱玩樂心態。婚後，將基地搬回香港；任祉妍雖放下舞台劇演藝事業，但喜歡戲劇的心未減，更成為譚俊彥的工作上的支撐位。

二人不時一同看戲與研究劇本，每當譚俊彥在角色中迷失，任祉妍都會給予意見，曾試過於拍攝《十八年後的殺人告白》時壓力太大，也是靠太太的陪伴而走出來。譚俊彥在不同訪問中指，每逢重要的拍攝場口，任祉妍都會在場陪同，只要她點頭滿意其演出，就連Playback也不用看，絕對信任對方。

▼▼▼譚俊彥喜歡太太任祉妍對他講真話，二人享受家庭樂也抽時間拍拖？▼▼▼

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譚俊彥：夫婦相處避爭論不休 無限低頭忍讓

除了付出更多時間維持夫妻關係，更重要的是給予對方安全感。入行至今，譚俊彥近乎零緋聞，全因懂得避免誤會，不僅在社交平台分享合照，更時時帶同太太在身邊；他於接受媒體訪問時指，從來不會覺得自己是偶像而不帶太太出來，否則自己也會感到不舒服。

至於維繫婚姻之道，他則分享最重要是遷就與忍耐，低頭一句說話已足以改變許多事情，特別是雙方脾氣都大，爭吵局面就很難結束，說少一句，多說「yes」也是為了一段關係；當然，譚俊彥也在接受媒體訪問時指，感激太太忍受他的壞脾氣。

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