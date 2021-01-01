【2021年大熱手袋】CHANEL、Louis Vuitton、DIOR、CELINE等品牌一兩年間紛紛推出化妝箱手袋，瀰漫一份懷舊又時尚的氣息，熱潮誓必延至2021年。未知哪品牌出品最深得你心？

CELINE Tambour Bag十分受歡迎，BLACKPINK成員Lisa也擁有Tambour Bag。(CELINE)

化妝箱手袋設有大間隔，足夠放置日常物件，部份款式更設有內層間隔，可裝置唇膏等小物，實用度高。化妝箱型的手袋充滿舊時化妝箱、珠寶盒的復古格調，設計細緻，手挽使用，亦能肩揹使用，可配襯不同場合與造型，甚至打造復古以及法式風情。CHANEL、Louis Vuitton、DIOR、CELINE的化妝箱手袋，你又喜歡嗎？

CHANEL

有留意CHANEL中古手袋的女生，必定會知道Vanity Case款式，方方正正的形狀加配一條鏈帶後，就變成了一個出街用的Crossbody Bag，魚子醬與荔枝皮的材質在中古市場相當受歡迎。而近年，CHANEL推出Vanity Case，多以小羊皮製成，綴以水晶、金色金屬等細節，更見華麗精緻，亮皮款式用於配襯服裝，更能彰顯一份高貴感。

▼▼▼按圖看CHANEL化妝箱手袋款式與價錢，Chanel中古Vanity Case二手市場有價有市？▼▼▼

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Louis Vuitton

Louis Vuitton Vanity PM採用Monogram和Monogram Reverse帆布製成。(lexury95@Instagram)

Louis Vuitton的化妝箱手袋輪廓簡潔，將化妝袋打造成日常使用的手袋款式，部份款式採用Monogram帆布製成，擁有高度辨識度，亦設金色掛鎖和行李牌吊墜，配備可拆卸肩帶，無論顏值和實用度都相對高，而且經典耐看。

▼▼▼按圖看Louis Vuitton化妝箱手袋款式與價錢▼▼▼

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▼▼▼DIOR、CELINE亦設有化妝箱手袋，按圖看款式與價錢▼▼▼

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