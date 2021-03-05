撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-05 13:00

內地潮流時裝節目《潮流合夥人2》早前正式收官，該節目集結了一眾被視為時尚指標的明星，包括陳偉霆、周揚青、范丞丞、歐陽娜娜和劉雨昕，一經開播後隨即引起熱話，不過也惹來許多質疑聲，指他們的時尚品味不是人人能夠接受？

內地潮流經營體驗節目《潮流合夥人》第二季邀請了五位明星嘉賓。（潮流合夥人@微博）

周揚青、歐陽娜娜時尚造型被質疑 網民：沒有一個能入眼

相比第一季的《潮流合夥人》請來潘瑋柏、吳亦凡、Angelababy等一線明星撐場，《潮流合夥人2》的嘉賓陣容不及第一季華麗，但是也有不少話題性人物例如陳偉霆和周揚青，這也是周揚青首度亮相綜藝節目，未播出已受到極大關注。

歐陽娜娜與周揚青是《潮流合夥人2》的固定嘉賓。（潮流合夥人@微博）

熱愛時尚穿搭的周揚青一直在主理自己的時裝品牌，不過這次參加節目《潮流合夥人2》，周揚青不少過於前衛的穿搭都讓人看得「一頭霧水」，另一位節目嘉賓歐陽娜娜則一直以來都被視為「時尚車禍」代表，這次被選為時尚主理人的資格也備受爭議。

【(按圖看)周揚青、歐陽娜娜同台「鬥醜」成時裝災難 回顧《潮流合夥人2》車禍造型】▼▼▼

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年僅20歲的歐陽娜娜近年事業重心移至內地發展得風生水起，年紀輕輕的她已出演不少內地綜藝節目、電視劇以及電影，向來以恬靜乖巧的「乖乖女」形象示人的歐陽娜娜在內地人氣極高。不過歐陽娜娜的時裝造型卻經常「炒車」，奇怪造型常被吐槽「顯老」、「老土」、「像大媽」等，不少網民都譏諷她「是否得罪造型師」，時尚品味備受質疑。

▼▼▼【歐陽娜娜一直是「時裝車禍」代表？】▼▼▼

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