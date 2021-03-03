撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-03 20:00

31歲韓國女諧星李世英（이세영）終不敵被攻擊「太醜」而整容？李世英因天生滑稽的外貌，以及浮誇搞怪的表演而受到關注，因出演熱門韓劇《請回答1988》以及綜藝節目《Gag Concert》、《SNL Korea》等展現出色演藝才能而小有名氣。 與一眾貌美如花的女藝人不同，身為諧星的李世英沒有出色亮麗的外表，只能以「醜」為個人特色在演藝圈掙扎求存，私底下的她原來常常因自己的外貌而感到自卑……

31歲李世英是一位韓國女諧星，過去出演過電視劇以及綜藝節目而被人熟知。（NAVER）

因性騷擾男星銷聲匿跡 沉寂2年再亮相竟「變成另一個人」？

31歲韓國女諧星李世英過去出演過人氣韓劇以及綜藝節目已經累積了不少人氣，然而就在事業穩步上升之際，李世英卻捲入性騷擾偶像男團成員的爭議事件中。事源網上流傳一段李世英突襲韓國男團B1A4成員下體的影片，雖然動作出於搞笑性質仍引起許多粉絲不滿，更翻出過去不少李世英在節目裡吃男星豆腐的證據，並向警署舉報她。

因「性騷擾」事件飽受非議，李世英鄭重道歉後退出所有節目及活動，雖然最後她洗脫了性騷擾嫌疑，不過其搞笑藝人演藝事業大受打擊而一蹶不振，她一直停工反省。

▼▼▼【李世英因涉嫌性騷擾男團偶像成為眾矢之的，（按圖看）事件經過】▼▼▼

李世英自覺太醜靠整容「改頭換面」重獲自信？

消失了好一陣子的李世英，近期開設了個人YouTube頻道,以另一平台與觀眾見面，再次浮出水面亮相的李世英卻被發現整個人發生一百八十度劇變，不但身材變得火辣性感，就連外表也變得非常漂亮，從「醜女」蛻變成「大美人」，簡直像換了頭一樣，同時有關她整容的傳聞亦甚囂塵上。

李世英過去相貌平平，與現在美貌判若兩人。（seyoung_1408@IG）

▼▼▼【按圖看：女諧星李世英過去經常扮醜角惹人發笑，背後卻暗藏辛酸？】▼▼▼

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因為太常聽到對外貌的指責，所以連自己也覺得自己長得很醜。 李世英

李世英作客韓國節目《可以對姐姐說》大方分享自己整容的變美經歷，就連主持人看到她煥然一新的外貌都連連驚歎：「差點認不出來。」李世英表示過去自己外貌常常受到網民的惡意攻擊，甚至有人留言：「到底父母是什麼樣子才生下長成這樣子的女兒。」而身為搞笑女藝人的李世英，只能一邊強顏歡笑在節目中繼續扮醜搞笑，一邊默默忍受眾人對她外貌的嘲笑，讓其內心承受了許多傷害，她在節目中坦言：

我不想再扮醜了。

李世英復出後作客韓國節目《可以對姐姐說》大方承認整形。（Asia news agency）

「都長得這麼醜化妝減肥有什麼用？」

踏入30歲後的李世英下定決心要擺脫對外貌的自卑，讓自己變漂亮。李世英表示她先積極減肥，不但戒碳水化合物，而且每天運動兩小時維持勻稱身材，她還不斷增進化妝技巧讓自己變得更美麗。

可是李世英發現即使努力減肥及化妝對自己的外貌依然不滿意，還是常常聽到「都長得這麼醜化妝減肥有什麼用？」之類的評論，所以她又做了微整形，包括打玻尿酸和瘦臉針。後來更做了眼部整形手術，包括割雙眼皮、眼型矯正、開眼頭和開眼尾，眼部幾乎可以做的整形手術都做了，過去狹長的眼睛立刻變得炯炯有神，她表示：「最感到自卑的是眼睛，其實鼻與下巴也想整」。

如今李世英整個人改頭換面，不但充滿女人味，而且身材姣好，狂減體重至43kg，可見李世英為了不再做「醜女」，如今對自己外表、身材的管理要求都十分嚴苛。

李世英接受整容手術後變得更加漂亮。（seyoung_1408@IG）

▼▼▼【有網民質疑李世英追求「網紅臉」？ 點擊看李世英翻天覆地的外貌變化】▼▼▼

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李世英：不是鼓吹大家去整容 要自己考慮清楚及承擔風險

如今李世英與日本男友正甜蜜戀愛中，兩人不時拍攝影片公開放閃，而李世英則積極活躍於社交網站上分享她的健身及化妝心得，不過她也在影片中強調自己不是鼓吹大家去整容，如果決定做任何整容手術前要做好各方面的評估，最重要的是自己要考慮清楚、了解風險。外貌得到改變後的李世英變得更加自信，感覺自己又重生了一次，人生亦踏上新的旅程。

▼▼▼【李世英狂減肥體重僅43kg 與日本男友「雙人運動」甜蜜放閃】▼▼▼

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