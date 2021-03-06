撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-03-06 14:00

【2021年名牌手袋潮流】蔡卓妍（阿Sa）、楊丞琳、秀智、Janice Man等女星，近日已紛紛大曬2021年的手袋新貴。LOUIS VUITTON與CELINE同樣有出位之作，PRADA與GUCCI則重新演繹經典手袋，有手袋更被阿Sa大讚「又輕又靚又擺到嘢」？編輯盤點2021年10款女星們已悄悄使用的大熱名牌手袋。

蔡卓妍（阿Sa）新手袋曬冷 「#正菜妍誠意推介」認證重出江湖？

蔡卓妍（阿Sa）近日分享多張新手袋照，相片中的她非常有氣質。（choisaaaa@IG）

蔡卓妍（阿Sa）近日分享多張新手袋照，相中的她一身黑白配造型，與平日風格截然不同，卻盡顯38歲的她氣質一面。不過照片中的Prada手袋跟她一樣搶鏡，而近月她亦急不及待分享多款新手袋，當中更有久違的「#正菜妍誠意推介」？

▼▼▼點圖即看｜蔡卓妍（阿Sa）的2021大熱手袋推介，哪款被阿Sa大讚「又輕又靚又擺到嘢」？▼▼▼

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2021年10款大熱手袋 楊丞琳更愛CELINE男裝手袋？

不只蔡卓妍，楊丞琳、秀智、Janice Man等女星，都紛紛以新手袋打卡搶佔先機，2021年春夏系列的新手袋陸續登場。除了半月形的上肩袋會繼續流行，今年將會非常流行特別顏色的手袋，多個品牌如Louis Vuitton、Bottega Veneta、Chloé等都推出螢光綠色手袋。而有別於過往幾年的迷你袋熱潮，較實用的中、大型手袋，亦會全面回歸。以下10款2021年大熱手袋，部仍一開賣已經售罄？

▼▼▼【點圖即看】2021年10款大熱手袋｜楊丞琳等女星搶先用CELINE男裝袋？Louis Vuitton、Dior、Gucci競爭激烈？哪款大熱手袋低至HK$1,590？▼▼▼

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