郭書瑤哪款保值收藏媲美Chanel、Hermès？2萬元以下經典手袋推薦

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-07 11:00

郭書瑤手袋｜郭書瑤（瑤瑤）近日在台劇《未來媽媽》飾演一名因卵巢早衰而不易懷孕的女生，精湛演技再次成為熱話。現實中，郭書瑤雖然還未結婚產子，然而父親早逝，身為長女的她，16歲便擔起家中經濟支柱，直到多年前終於買下千萬豪宅，晉身「小富婆」，並開始懂得慰勞自己，購入不少保值手袋。

郭書瑤（瑤瑤）曾是「低收入戶」，現在已經是擁千萬豪宅的「小富婆」。（yaokuo@instagram）

貧窮戶出身終可及時行樂 郭書瑤16款保值名牌手袋

郭書瑤（瑤瑤）在台灣圈中是出名的愛家孝女，爸爸去逝後便做兼職養家，甚至輟學加入演藝圈，曾是「低收入戶」，她賺來的錢都是給家人，為了弟妹，她辛苦供書教學，直到多年前她買下房子便安心，並決定及時行樂，滿足自己。

在郭書瑤Instagram中也看到她由揹布袋、小背囊，到近年開始有各大名牌手袋，也發現她對選擇手袋有一個準則，都是名牌的經典設計，或是百搭、長青款，符合她投資的理念，像是Louis Vuitton Monogram設計是郭書瑤手袋收藏中佔最大部分，Louis Vuitton Monogram耐看、耐用，百年不變，但價錢卻年年上升，是「有買趁手」的代表之一，加上近年相當流行Monogram設計，不同品牌都把花押字配搭不同時尚設計，不再只局限tote bag、backpack等經典款式上，吸引許多時尚達人追捧。

▼▼▼「低收入戶」出身的郭書瑤（瑤瑤）就算買名牌手袋都是以長青、經典為主，可算是投資之一，按圖看看郭書瑤有甚麼保值手袋▼▼▼

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品牌的經典手袋定價都不低，非小資女會考慮的，不過理性消費的郭書瑤也不只擁有數萬元以上的經典手袋，也有些入門款的名牌手袋，而且都非常實用，返工、約會一樣合適，像是方形設計（Box Bag）都是許多品牌的經典之作，CELINE的便要索價，2、3萬，而郭書瑤便入手了同樣斯文優雅的Burberry TB Bag，售價便宜1萬。

▼▼▼郭書瑤（瑤瑤）2萬以下的經典手袋款式，名牌新手可以先從這些款式入手，如果想粗用也有些數千元小資手袋推薦▼▼▼

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