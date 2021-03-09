撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-03-10 11:00

【UNIQLO+J 2021年春夏系列】UNIQLO去年11月推出+J秋冬系列，在日本一開賣即搶斷市，引發日本民眾瘋搶的混亂場面仍歷歷在目，誇張得連人形模特兒也被「剝光豬」。事隔數月，2021年春夏系列將於3月19日開賣，相信會再次引起搶購熱潮。

UNIQLO+J 穿搭貼士NO.1：不只黑色穿搭 靛藍色長外套成大熱？

UNIQLO+J 2021年春夏系列於3月19日全球同步開售，不少日本女生已預告必搶單品。

Jil Sander的極簡設計近年極受日本女生歡迎，平日一個手袋、一件上衣索價萬餘元，而大褸更可以逾3萬元的定價，在Uniqlo系列之中長外套$899便可以購買得到，當然絕不可錯過。

【UNIQLO +J 2021春夏系列】 +J 在2021年的春夏系列，其中一款中長外套，三色入非常容易配襯。（品牌圖片）

回看整個+J 2021春夏系列，分別推出44款女裝單品及43款男裝單品，除了必買的黑色單品，深藍、深灰、米色（象牙色）等都是必睇顏色，至於款式，編輯跟你由頭到腳推介必襯的3大類單品，看看如何襯出日系街拍簡約風格。



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【UNIQLO +J｜日本女生參考造型】長恤衫是+ J的必買單品，不過日本女生更愛配襯男裝恤衫？（miiikunkun＠IG）

UNIQLO+J 穿搭貼士NO.2：長恤衫不只白色 男裝更吸引？

最經典的+J造型，相信是以白色長恤衫襯黑色直腳西褲，穿出Jil Sander最純粹的簡約感，因此今季女裝推出多達13款不同剪裁的恤衫。不過原來不少日本女生，都鍾情男裝系列的寬鬆剪裁，更令人意外是可以襯出溫柔感覺？除了白色，象牙米色及藍色間條，一樣不乏支持者，立即看看如何配襯。

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UNIQLO+J 穿搭貼士NO.3：直腳西褲 可能是最百搭的單品？

UNIQLO+J又怎會少得下身單品。如果要選一件一年365日都可以襯出+J感覺的單品，非直腳西褲莫屬。不少日本女生都經常重覆穿搭+J的西褲，除了必買的黑色外，白色、米色也是全年必備，一定要留意啊！

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▼▼▼【點圖即看】整合日本女生推介的7大UNIQLO+J春夏必睇單品，連身裙顯瘦、衛衣外套立體剪裁不可錯過？▼▼▼

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