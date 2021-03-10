Nike、adidas非最顯瘦　冠軍令象腿1秒變美腿　12款經典波鞋比併

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-10 18:00

Nike Cortez、adidas Stan Smith、Vans Old Skool等都是百搭又經典的波鞋，一對足以走天涯，無論是裙裝、褲裝一樣配襯得到，又舒適，但流行歸流行，女生也想穿一對猶如穿高跟鞋效果的波鞋，到底哪一款經典鞋款才最適合任何腿型的女生？

波鞋不再局限於運動時才穿着。（ninestpc@instagram）

12款經典波鞋 哪款才是顯瘦時尚？

現在潮流興休閒、運動風，女生也不用每天穿高跟鞋，但追逐舒適時，人總是貪心，當然想同時具備穿出來美、能顯出腿部細長，又能有增高效果，猶如穿了高跟鞋般。

台灣網購平台nines便找來模特兒，為12款經典波鞋進行大比併，完美展示了鞋子顯瘦的重要性：「同樣的一雙腿，可是不同的鞋子穿起來差超多」，就如不同人的腿般；如果不想犯錯，穿了讓自己變「象腿」的波鞋，不妨先看看排名。

▼▼▼12款經典波鞋，包含Nike、adidas、Puma、New Balance等，哪一款可以讓你瞬間成美腿，哪一款又讓你變粗腿？第1名與第12名同時上腳實在太殘酷了，按圖即看波鞋比拼圖▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本風水師李家幽竹分享了銀包催旺桃花與財運的小技巧，01女生精選了各大名牌銀包款式並整合最新定價，包括Hermès、Chanel、Louis Vuitton（LV），大家可按需求、喜好選擇，按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

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