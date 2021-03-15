ZARA編織真皮手袋掀搶購熱潮　3種用法性價比高更被稱BV平價版？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-15 18:10

ZARA一直深受小資女生的喜愛，是不管在款式還是材質都媲美大牌，但價錢卻是便宜得多。最近ZARA一款手袋就在日台掀起了一陣熱潮，被指是Bottega Veneta編織袋的平價版，一推出即引起搶購潮，更重要的是香港也有賣啊！

Zara一款新推出的編織手袋在日台掀起一陣熱潮，推出不久迅即在IG上被日本女生「洗版」。(hichan0204@IG)

ZARA新推出的這款絎縫編織真皮單肩包一共有3個顔色，分別是米白、檸檬黃和海軍藍色，最熱賣的當然就是搭配率最高的米白色，顔色溫柔又優雅，而且編織款式的設計時尚又耐看，什麼類型的衣服都能輕鬆配搭出造型感；加上手袋的大小也是恰到好處，不管是「高妹」還是嬌小的女生都能駕馭得到。再者，這款手袋雖然看似輕巧迷你，但是容量卻一點都不小，平常使用的手機、唇膏等隨身物品都能輕易裝進攜帶，實用性高！

ZARA這款編織包被指是Bottega Veneta的平價版，幾百元即可以買得到。(neni.mo@IG)

ZARA真皮手袋價格親民 一袋三用性價比超高

ZARA的真皮系列一向備受好評，價格親民但是質量卻高於預期，不管手感上還是耐用度都有保證。這款米白色編織手袋同樣是真皮材質，綿羊皮的細緻、滑順的質感讓人愛不釋手，而且雖然這款手袋稱為單肩包，但是卻有多種用法，帶出不同的氣質和風格，例如單肩揹給人一種優雅秀氣的女人味，而斜揹則散發活力、甜美的年輕氣息，當作Clutch手提包的話則給人知性又有個性的時髦感，單憑一個手袋就可以變幻出不同造型，是十分全能平價手袋之選，性價比超高！

ZARA這款新推出的米白色編織手袋屬於真皮材質，但價錢依然親民。(hichan0204@IG)

ZARA米白色編織手袋和Bottega Veneta人氣的編織包外型相似，負擔不起昂貴名牌袋的小資女，大可入手這個ZARA奶白編織包，一樣百搭又美觀。兩者設計上最大的不同之處，就是肩帶的位置，BV編織包是粗肩帶，而ZARA則是細肩帶；另外BV編織包是翻蓋設計，看上去比較厚實，而Zara編織包則是單層拉鏈，使用上也十分方便，而且體積更輕巧。

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