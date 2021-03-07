撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-07 23:00

12星座｜每個人都有不為人知的一面，在外面戴著面具做人，或者掩飾自己真實的一面去迎合他人，其實也是一件正常不過的事。12星座性格各有不同，卸下僞裝，做回最真實的自己時，他們的內心竟有如此大反差？

12星座都有不為人知的一面，只有在最安心的人或者環境才會卸下僞裝。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

台灣著名星座占星學專家唐綺陽就在自己的個人YouTube頻道發表過一個名為「12星座隱藏真面目」的主題影片，高達過百萬的點擊率，看來很多人都想要知道身邊人隱藏深處的真實面孔！

以往每個12星座都總會給人固定印象，例如天蠍一定很記仇、巨蟹顧家溫柔、雙魚一定很浪漫......其實這些都是他們「裝」出來的表面形象，他們隱藏起來的真實的一面可能會有天淵之別，讓你難以置信卻又覺得莫名的熟悉，到底隱藏在12星座表面下的真實模樣是怎樣？現在就為大家揭開血淋淋的一面......

台灣著名星座占星學專家唐綺陽在影片中揭開12星座隱藏的真實面目。（jessetang11@IG）

▼▼▼【12星座不為人知的隱藏性格大公開】▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

▼▼▼【同場加映：2021年12星座愛情運預測 山羊、天秤脫單 誰桃花最旺勢不可擋？】▼▼▼（延伸閲讀）

+ 33 + 33 + 33

▼▼▼【12星座的性生活習慣及性愛癖好大揭秘！ 雙子是情欲高手 天蠍持久力高?】▼▼▼（延伸閲讀）