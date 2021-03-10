撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-10 08:00

擁有「人間香奈兒」之稱的BLACKPINK Jennie一直都引領潮流，每次穿戴在她身上服飾都會迅速成為年輕人追捧的流行單品，「帶貨能力」無容置疑，最近BLACKPINK Jennie便因在IG上載了一張戴上髮夾的照片，而立即又掀起一股髮夾風潮！

BLACKPINK Jennie在IG照片中佩戴了Chanel的珍珠水晶髮夾，予人俏麗又甜美的感覺。（jennierubyjane@IG）

髮夾潮流早已在時尚界流行了數年，由於復古風盛行，不少歐美的時尚達人都很喜歡利用髮夾及髮圈等這些復古飾品來增加古典的造型感覺。而走在潮流尖端的BLACKPINK Jennie當然不會錯過這些潮流單品。在BLACKPINK Jennie早前上載的演唱會花絮照中，以一身性感黑色小背心配以一貫的中分長髮造型示人，當中最吸睛的除了她嫵媚撓人的姿勢之外，頭上的Chanel髮夾也成為了焦點，網友紛紛被這個散發著懷舊氣息的珍珠髮夾吸引！

▼▼▼(按圖看)BLACKPINK Jennie掀起髮夾風潮的IG照▼▼▼

原來BLACKPINK Jennie頭上這兩款髮夾都是Chanel最新推出的頭飾，兩個髮夾分別都有鑲滿了小珍珠的Coco字母，但細看就會發現不同的細節，一個是分別在兩個字母「O」中間鑲入了大顆的珍珠，而且在兩個字母「C」中間還有Chanel的Logo，細節滿分！另外一個則是吊著代表Chanel的「雙C」吊墜，珍珠給人復古又懷舊的感覺，戴在頭上時尚感十足，卻又不會過於浮誇。

而且重點是這兩款新推出的Chanel髮夾的價錢，相對於其它Chanel飾品來説算是比較容易入手，可以説是Chanel的入門單品。喜歡珍珠單品又或是喜歡復古風格的女生，真的十分推薦Chanel這款新髮夾，單是一個迷你的髮夾已經可以提升整體造型的格調，帶出亮點和細節，而且保證走在街上回頭率極高！

BLACKPINK Jennie以烏黑長髮配搭兩個Chanel珍珠髮夾，時髦又百搭。（jennierubyjane@IG）

▼▼▼【(按圖看)BLACKPINK Jennie同款Chanel髮夾推薦】▼▼▼

除了這兩款Chanel新推出的髮夾之外，Chanel的其它髮夾設計也相當有特色，而且髮夾的潮流永遠不會退伍，不少潮流達人或者時尚網紅都喜歡佩戴頭飾增加看點，因此不同品牌也有設計自家的髮夾，現在就為大家推薦一些名牌的人氣髮夾款式，價錢高低、不同風格都有，相信總有一款合你心意！

除了BLACKPINK Jennie配搭的Chanel髮夾款式之外，Chanel還有很多具有特色的髮夾選擇。（）

▼▼▼【(按圖看)Chanel、Gucci等名牌髮夾造型示範】▼▼▼

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▼▼▼【(按圖看) 更多Chanel復古風髮夾推薦】▼▼▼

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▼▼▼【(按圖看) 更多Gucci時尚復古髮夾款式推薦】▼▼▼

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