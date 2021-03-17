撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-17 19:31

前輩！那支口紅不要塗｜由元真兒與路雲主演的韓劇《前輩！那支口紅不要塗》終於迎來結局，辦公室姊弟戀圓滿在一起，非常恩愛；劇迷當然也相當羨慕元真兒可以與帥氣的弟弟路雲拍拖，讓我們一同解構一下元真兒如何從穿搭吸引到高富帥的男主角！

元真兒《前輩！那支口紅不要塗》每集都以不同OL打扮出場。（《前輩！那支口紅不要塗》劇照）

元真兒襯衫穿搭也時尚 哪3件外套OL必備？

元真兒在《前輩！那支口紅不要塗》中，飾演一位個性剛烈職場女強人，領導與辦事能力高超，本以為愛情事業兩得意，男朋友卻一腳踏兩船，但她沒有因失敗而放棄自我，魅力不減反增，每集依舊都以不同的迷人OL穿搭登場。雖然都是襯衫配西褲，卻帶出女性的氣勢與溫柔氣息。

▼▼▼(按圖即看)《前輩！那支口紅不要塗》元真兒襯衫穿搭，在挑選襯衫時如何突出自己不沉悶？▼▼▼

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不論四季，長期開著冷氣的辦公室環境寒冷，加上踏入春季早晚溫差大，外套是非常重要的必備品。元真兒在劇中主要以3件不同款式的外套去配搭造型，而且拼上任何一件襯衫也非常適合，時尚百搭又長青，值得一眾OL參考！

▼▼▼辦公室冷氣冰冷，外套當然是必需品！元真兒在《前輩！那支口紅不要塗》也有3件穿出現的時尚外套款式，(按圖即看)▼▼▼

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