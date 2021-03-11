Hermès、Loewe藏百元好物　10件性價比高名牌品必買鞋子保養神器

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-13 10:17

名牌｜如果要到名店選購禮物，你會想起甚麼？Chanel耳環？Gucci皮帶？還是Fendi手鏈？預算銀碼多少？以為要千元或以上？原來一百幾十元也可以，難以置信？看看台灣Youtuber進藤喜彥在名店走一轉，買來25件最低價的名牌產品，哪件物超所值，送禮得體，完全「呃得到人」？

台灣Youtuber進藤喜彥走進名店詢問最便宜的商品，並真金白銀購入。（進藤喜彥 Yoziness Youtube擷圖）

25件低價名牌產品 哪件適合送禮又價錢易入手？

名牌經典產品售價基本成千上萬，小資女未能購入，擁有名牌小物也開心。台灣Youtuber進藤喜彥走訪25間名店實測，以「最便宜低」為目標，發現不少好物，筆者嚴選10件性價比高產品， $250買到Hermès物超所值、Loewe送禮得體勝Jo Malone？最低價產品只百元，是保養大褸及皮鞋的恩物。

▼▼▼台灣Youtuber進藤喜彥去了25間名店，包括Hermès、Chanel、Cartier等，其中有哪些商品也值得入手？按圖即看10件性價比高抵買名牌產品▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼購買「最平」名牌產品當然有風險，最後有3間他付了$60便完成任務，有哪些商品最令人意想不到？按圖即看15件最不值得入手平價名牌產品▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

▼▼▼同場加映：日本風水師李家幽竹分享了銀包催旺桃花與財運的小技巧，01女生精選了各大名牌銀包款式並整合最新定價，包括Hermès、Chanel、Louis Vuitton（LV），大家可按需求、喜好選擇，按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼同場加映：12款經典波鞋，包含Nike、adidas、Puma、New Balance等，哪一款可以讓你瞬間成美腿，哪一款又讓你變粗腿？第1名與第12名同時上腳實在太殘酷了，按圖即看波鞋比拼圖（延伸閱讀）▼▼▼