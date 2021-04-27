撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-27 12:00

Gucci「Double G」皮帶潮流風靡一時，不少女生第一條購買的名牌皮帶總是它，來到2021年，大大的Logo皮帶還在流行嗎？ 橫觀近季Chanel、Celine、Bottega Veneta等品牌，都以低調幼身皮帶為設計主軸，就連以「H」皮帶聞名的Hermès都也加入更多低調、有質感的皮帶，輕巧的設計反而更有凸顯腰細腿長的效果？

岑麗香也是Gucci「Double G」皮帶的粉絲。(heungheungeliza@IG)

2021皮帶趨勢棄大Logo Hermès 13mm低調設計成熱話

提到名牌皮帶，大眾定會想起Gucci與Hermès等大Logo皮帶，但黑色的選色配上金屬Logo，型格歸型格，卻帶點「老派」。除了大Logo外，其實各大品牌還有其他標誌性的設計，像Hermès的Kelly、Rivale、Twin等扣子設計均具品牌特色，明眼人一看便知用家品味。想低調地炫耀，Hermès 的13mm設計皮帶更受時尚達人追捧，幼細線條顯細緻，皮帶更是雙面可用，兩面都有不同顏色，令皮帶百搭及實用程度更高，而皮帶鎖扣可依個人喜好選擇配襯，精緻卻不失搶眼度，戴上身後依然很顯質感，突出腰部線條更顯瘦。

Hermès 13mm 皮帶低調且時尚。(hermes)

▼▼▼(按圖看)更多名牌皮帶推介！Hermès 13mm皮帶一個價錢兩用，CELINE皮帶連LISA也大愛？▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

一條皮帶優化身材比例 6招小技巧拯救粗腰顯腿長

別小看一條皮帶在穿搭中扮演的角色，它不僅只是一條繫在腰間，束緊褲頭的實用配件，只要掌握到當中配襯的特性要訣，對於顯瘦及打造長腿比例也可發揮很大作用，更能夠提升造型的吸睛度。不妨參考以下時尚達人的穿搭照，以及學習皮帶穿搭６招小技巧，即使來不及減肥，也能讓悄悄讓身形比例變得更好看！

▼▼▼按圖即看6招皮帶穿搭技巧，哪一招最顯腰細？▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼同場加映：日本風水師李家幽竹分享了銀包催旺桃花與財運的小技巧，01女生精選了各大名牌銀包款式並整合最新定價，包括Hermès、Chanel、Louis Vuitton（LV），大家可按需求、喜好選擇，按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼同場加映：12款經典波鞋，包含Nike、adidas、Puma、New Balance等，哪一款可以讓你瞬間成美腿，哪一款又讓你變粗腿？第1名與第12名同時上腳實在太殘酷了，按圖即看波鞋比拼圖（延伸閱讀）▼▼▼