持久底妝｜6大不脫妝貼士　用手指上粉易出油？4大定妝法配對膚質

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-17 12:00

持久底妝｜夏日炎炎，容易出油、出汗，加上水上活動，一個持久底妝非常重要，除了粉底液是持久型外，一些上妝技巧、小貼士也是重要一環，想知如何擁有持久底妝？碎粉重要，還是定妝噴霧？不妨參考以下小貼士與4大持久定妝法。

夏日易溶妝，如何令底妝更持久？（sofina_tw@instagram）

6大不脫妝貼士：妝前保濕、化妝用具不能忽視

夏天出油量高，加上戴口罩成日常，女生最怕便是浮粉脫妝，而脫妝全因混和或排斥了油脂、粉底，想底妝能持久，便先由上妝習慣著手，如平時妝前保濕、使用的化妝用具，統統都影響着妝感表現，再來學習不同的持久定妝法。

▼▼▼肌膚未完全吸收護膚品便上底妝是一大禁忌？按圖即看6大擁有持久底妝小貼士，你真的懂得上妝嗎？▼▼▼

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除了以上基礎的持久底妝小貼士，網絡上不同的美妝達人都分享有用的持久定妝法，如先上碎粉，再到粉底，又或是利用大量碎粉，達至控油、無瑕底妝等，但不同肌膚妝效不一，4種持久定妝法該如何配對？

▼▼▼多次使用定妝噴霧未必適合油性肌膚？按圖即看4大網路持久定妝法▼▼▼

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▼▼▼同場加映：夏天想持久不脫妝，許多人會用到定妝噴霧，當中的成膜劑（丙烯酸酯類共聚物）能包覆皮膚，增加肌膚保水度，同時讓底妝更貼服、持久，妝感會更好，按圖即看台灣 Urcosme 定妝噴霧排行榜第6至10位，$38好物也上榜，哪些最適合戴口罩使用？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：消委會評測17款保濕面霜，當中14款的保濕效能獲3.5分（5分為最高），有1位只有1.5分，誰的性價比最低？（延伸閱讀）▼▼▼