名牌手袋減價｜BV返工袋低至5折入手 　 3大網購平台減價30款精選

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-20 18:00

名牌手袋減價｜Gucci、Fendi、Bottega Veneta等名牌今季新款入手未？不少網購平台已經陸續推出名牌手袋減價，小資品牌Tory Burch、See by Chloé 亦有減價之選，低至4折可入手。

網購平台Zalora、Yoox與The Outnet正進行名牌手袋減價。（zalora.com.hk）

季中減價：Zalora

Zalora正推出季中減價，Gucci、Salvatore Ferragamo等名牌也有低至6折優惠，Gucci的減價款式，有經典設計GG Marmont，以及今年人氣的圓形手袋。

▼▼▼Salvatore Ferragamo經典蝴蝶結手袋設計低至$6,900，適合返工、約會兩用，按圖看更多Salvatore Ferragamo 、Gucci減價款式▼▼▼

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罕有名牌減價款：Yoox

香港Bottega Veneta甚少會推減價，網購平台成了小資女入手名牌的熱門選擇，雖然沒有當季、經典款式如Cassette、Jodie等，但Daniel Lee上任設計總監後，設計簡約，減價款Marie Bag有「Old Celine」之稱，極簡設計，容量大，非常適合返工用，另外，也少不了Bottega Veneta經典的編織設計款。

▼▼▼除了Bottega Veneta，Chloé與Fendi的減價款式也非常適合返工用，按圖即看價錢▼▼▼

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小資女愛牌：The Outnet

Tory Burch、See by Chloé都是小資女愛牌，全因平日2、3千元便能入手，實用性高，且用來穿搭也非常適合；Tory Burch減價後約千元便可，例如藍色印花Camera Bag，百搭又實用，用以送禮也大方得體。

▼▼▼Tory Burch更有不少大袋，適合返工用，See by Chloé設計優雅，適合女生約會穿搭，按圖看更多減價款式▼▼▼

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▼▼▼同場加映：一連七日的Boomsale開倉減價在4月19日(星期一)於佐敦舉行，當中OL大愛的LONGCHAMP經典手袋，以及凱特公爵夫人都大愛的Superga小白鞋，都在減價名單之中，按圖看減價款式（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：按圖即看邱淑貞的女兒沈月等「星二代」千元級小資手袋推介！（延伸閱讀）▼▼▼