撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-18 13:00

2021春夏涼鞋｜早年，CHANEL帶起了草鞋熱潮，為女生在夏日帶來一抹清涼感覺。今年夏天又涼鞋熱潮再度回篩，各大品牌，如CHANEL、LOUIS VUITTON、CELINE都相繼推出2021春夏涼鞋，款式設計時尚多樣，輕易俘虜一眾女生的心！

Chloé 「Woody」設計吸引了不少女生追捧。（evalife_style@instagram）

2021名牌春夏涼鞋：Chloé延續 「Woody」熱潮、Chanel 幼帶展熟女風

Chloé Woody Tote Bag雖不是主打款，但憑著文青感的優雅設計，加上實用度高，一推出馬上引發了搶購潮。同系列的Woody涼鞋一樣吸引力驚人，設計以3塊帆布配上壓紋皮革墊，感覺低調奢華。除了標誌性的帆布絲帶，涼鞋也加入更多搞作，如黑白拼色與刺繡設計，令涼鞋質感更昇華，時尚又吸睛！

▼▼▼Chloé Woody平底涼鞋在去年夏天已霸佔版面，2021年更推出不同變奏款式。【按圖即看】更多人氣推介！▼▼▼

去年，Chanel推出了一系列充滿夏日感的糖果色魔術貼涼鞋，引來一眾時尚達人熱捧，來到2021年，Chanel推出更多涼鞋款，當中有多款編織款，幼帶設計設計優雅而且更顯雙腳纖細；另外，Chanel全新推出腳背印有雙C Logo山羊皮涼鞋，皮革設計提升質感，穿牛仔褲、裙裝都也一樣適合，更供4色選擇，有低調平實的、黑色和卡其色，也有夏日感的糖果黃色、紅色，易於配襯不同造型。

▼▼▼Chanel 2021春夏涼鞋時尚優雅，珍珠款更是今年大熱必買！【按圖即看】更多人氣推介！▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼【按圖即看】除了Chloé、Chanel以外更多名牌春夏涼鞋推介，寬腳型選幼帶設計更顯瘦？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼Boomsale 4月19日起，1連7日在佐敦舉行的開倉減價，當中Longchamp、Superga等休閒風名牌都在名單中，手袋低至$550，趁減價入手最划算，按圖即看減價款（延伸閱讀）▼▼▼

+ 23 + 23 + 23

▼▼▼同場加映：按圖即看邱淑貞的女兒沈月等「星二代」千元級小資手袋推介！（延伸閱讀）▼▼▼