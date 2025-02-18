因GD手上的索帶再掀話題！夫妻檔打造AMBUSH、識於微時毋懼異地戀

【星級穿搭研究所｜G-Dragon】權志龍（G-Dragon）近日活躍於娛樂圈，其獨特的時尚觸覺，更引起不少關注，帶起搶購熱潮。G-Dragon日前在主持節目《Good Day》時，手上配戴的「索帶手帶」，亦吸引大批觀眾熱議。雖然未知僅為普通索帶，還是名牌設計款式，不過這助日本時尚品牌AMBUSH話題急增，不僅是G-Dragon的愛牌之一，創辦人還是對恩愛的夫妻！



韓國時尚大行其道，不少明星的造型，都能穿出他們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「星級穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

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隨著街頭時尚盛行，品牌紛推出具日常玩味的單品，如Balenciaga的薯片袋、LOEWE的雞蛋高跟鞋及FENDI的珍寶珠盒子吊飾等，具創意的想法反而更深得喜歡。G-Dragon在今年初播出的綜藝節目中，與好友鄭亨敦對談，期間對方發揮幽默感，特意購買G-Dragon時尚造型的「平替」單品，來贈予對方，逗得G-Dragon哈哈大笑。

因GD手上的索帶，帶起AMBUSH的話題？

不少眼尖的粉絲都看到，當時G-Dragon手上撃著兩條不同色彩的索帶，看來充滿潮味，更有網民發現，品牌AMBUSH也有推出「索帶手帶」，加上與G-Dragon的關係不錯，令人猜想手帶的身價或並不簡單。雖然兩者細節上存少許差異，但這足以令AMBUSH話題攀升，而且深入研究的話，還會發現創辦人的來頭不小。

【星級穿搭研究所｜G-Dragon】AMBUSH也曾推出「索帶手帶」。(AMBUSH)

G-Dragon是AMBUSH的粉絲？

過去G-Dragon也常穿AMBUSH的服飾，如經典牛仔外套，以各樣的鏈帶拼湊出品牌標誌，再襯搭展襯衫，展現出隨性的街頭魅力。

【星級穿搭研究所｜G-Dragon】過去G-Dragon也常穿AMBUSH的服飾。(IG@yoon_ambush)

G-Dragon曾與AMBUSH聯乘合作

此外，G-Dragon亦曾與AMBUSH合作推聯乘商品。當時G-Dragon在2012年時，為慶祝生日及最新SOLO專輯《One of a Kind》，與AMBUSH打造出「Screw It」首飾系列。其後G-Dargon在2016年10月初，創立個人品牌PEACEMINUSONE後，亦跟AMBUSH共同打造服飾，並由G-Dragon擔任模特兒，傳奇攝影大師荒木經惟親自掌鏡，引起不少熱話。

夫妻檔創辦AMBUSH

除了G-Dragon的加持，AMBUSH創辦人的資歷也是份量十足。由韓裔日籍嘻哈歌手Verbal，與韓裔美籍平面設計師Yoon Ahn共同創辦，以「streetwear」為理念，從珠寶生意走到服飾設計，都得到不俗的迴響。

AMBUSH夫妻識於微時、無懼異地戀

兩位創辦人更為夫妻，在美國波士頓的大學相識和相戀，其後Verbal飛回日本追逐音樂夢想，Yoon則留在西雅圖擔任設計師，彼此一直過著有時差的異地戀情。直至2003年，正當Yoon考慮辭職去紐約時，Verbal向她說了一句「要不要來日本？」此後，Yoon便決心由西雅圖，轉往東京發展。

AMBUSH成立於2002年，Verbal在3年後成為嘻哈團隊Teriyaki Boyz的成員，歌曲紅遍大街小巷，而Verbal亦因同隊成員Nigo，順理成章地結識到Kayne West和Pharrell Williams，對方更曾佩戴AMBUSH的珠寶，令品牌在國外也得到認識。

【星級穿搭研究所｜G-Dragon】AMBUSH夫妻識於微時、無懼異地戀 (Getty Images)

AMBUSH創辦人在Dior擔任男裝珠寶創意總監

老公為知名歌手，Yoon亦擁有很大的設計成就。在Kayne West的牽線下，她結識到當時還未加入LVMH集團的Kim Jones。2017年，她入選LVMH青年設計師大獎賽決賽後，翌年於Kim Jones的引薦下，成為Dior男裝的珠寶設計總監。Yoon在時尚圈有著超強大人脈，連G-Dragon、Gigi Hadid和卡戴珊家族都是粉絲，Bella Hadid更在她的社交媒體表白：「我為你著迷。」

AMBUSH曾跨足美妝界

至於為何從珠寶界，同時創作時尚服飾？Yoon曾解釋，因拍攝Lookbook時，找不到合適的服裝來襯搭他們設計的珠寶，於是決定開啟新章節。其後品牌更曾參與東京時裝周，並在巴黎舉辦展示會。此外，AMBUSH亦會與多個領域合作，如與Bape、Nike和PEACEMINUSONE等的聯乘，亦曾跨足美妝界，在2017與shu uemura打造全新的唇膏設計，作品令人眼前一亮。