穿搭2025｜約會心動穿搭！造型師分享心動穿搭重點在於若隱若現？

【情人節穿搭2025/穿搭2025】想在約會時展露最佳狀態，除了要準備好無瑕妝容，穿搭配飾亦不能馬虎！今次邀請到永續時尚造型師 Hannah Griffith 分享約會穿搭推薦與技巧，讓大家無論在初次約會、一年一度的紀念日，或是想在特別日子，都能夠成功吸引心儀對象，讓愛情關係更升溫！



一提到約會，不少女生為了隆重其事，都會想嘗試不同風格，例如性感小禮裙、連身長裙、充滿浪漫感的印花或荷葉波浪紋等穿搭，但原來一不小心可能弄巧成拙，心動不成，反而成為錯誤穿搭！

Hannah Griffith 分享，眼見不少女生穿著過份暴露的衣服，反而突顯出身材缺陷。雖然情人節是個選擇性感衣服的好時機，但其實若隱若現才能凸顯性感美學，通過巧妙穿搭技巧流露出無形的性感，讓整體感覺協調優雅，男性們會反而更容易產生好感。

想成功吸引心儀對象？約會心動穿搭 一秒提升好感度(freepik)

心動約會穿搭推薦：適當透膚度

如果想嘗試露膚度穿搭，Hannah Griffith 指大家可以利用內衣風格為靈感，打造出充滿魅力，卻不會過分性感的穿搭。重點是適當選擇，適度的透膚可以增加時尚感，成為穿搭亮點。切記不要將所以元素同時穿於一身，大家可以展露出身體某一部位的皮膚，例如低領、露肩、露背上衣或迷你短裙單品等。

大家選擇緞面直身連身裙時，可以大膽地內搭蕾絲花邊的連身衣，外搭Oversized 的西裝外套，能夠穿出充滿細節感，但看起來卻毫不費力！

心動約會穿搭推薦：凸顯身體線條

除了適當的透膚度，Hannah Griffith 亦分享高個子與矮個子女生的約會穿搭重點。對於較高個子的女生，約會穿搭重點適合集中凸顯身體線條，特別是重點強調腰部曲線，讓整體造型增添女人味，可以選擇漂亮的露肩、露背上衣，或迷你裙單品，以便拉長身體線條。

心動約會穿搭推薦：Cherry Red 深櫻桃紅色調

矮個子女生普遍會選擇充滿浪漫感，可愛的單品或風格，但其實純色單品亦是個不錯的選擇。 除了Pantone 今年所公布的年度代表色：摩卡慕斯（Mocha Mousse），櫻桃紅（Cherry Red ）亦是年度預測趨勢之一。Hannah Griffith 鼓勵大家不妨挑戰深櫻桃紅色，另外搭配優雅的高跟鞋，打造象徵熱情、性感與自信造型。