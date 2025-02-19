逾半荷里活巨星出席的派對！SNL50造型盤點：愛瑪史東LV裙超吸睛

女星造型盤點｜除了頒獎禮，近期最星光燿燿的場面，莫過於《Saturday Night Live》（SNL）的50周年生日派對，連湯漢斯（Tom Hanks）、梅麗史翠普（Meryl Streep）及愛瑪史東（Emma Stone）等都有現身。女星們都打扮亮麗，以下盤點她們的艷麗穿搭，當中Emma Stone更發揮創意，透過造型引起話題！



SNL50女星造型盤點1. Emma Stone（愛瑪史東） - 實用兼備LV禮裙

作為長壽綜藝，SNL內容充滿笑點，連Emma Stone也要自備爆谷觀賞。她穿著Louis Vuitton紅色開叉禮裙，兩側的口袋設計，不僅展現出展腿的輪廓，還能擺放更多爆谷，搞笑和實用滿分。

SNL50女星造型盤點：Emma Stone (Getty Images)

SNL50女星造型盤點2. Sabrina Carpenter - VERSACE懷舊復古

近年回到懷舊的百老匯風格，Sabrina Carpenter亦選擇一條VERSACE銀色禮裙，運用閃石設計及透視質視，締造出典雅的魅力。她同樣選擇銀色珠寶襯搭，戴上MESSIKA鑲滿鑽石的白金戒指，看來相當搶眼。

SNL50女星造型盤點：Sabrina Carpenter (VERSACE提供)

SNL50女星造型盤點3. Dakota Johnson - GUCCI顯美腿

因《格雷的五十道色戒》人氣提升的Dakota Johnson，選擇超性感的Gucci黑色禮裙，除了單肩設計，右側更以斜落的開叉設計，修飾腿長比例，同時無論正面、側面和背面，都能展示性感魅力。

SNL50女星造型盤點：Dakota Johnson (IG@gucci)

SNL50女星造型盤點4. Anya Taylor-Joy - 精靈轉穿MUGLER

被喻為「精靈系女神」的Anya Taylor-Joy，平日都會穿著仙氣十足的服飾，今次則來個反轉魅力，選擇前衛型格品牌MUGLER的中古款式（Vintage Mugler）。上衣採用金黃色，配搭帶波浪皺褶的衣領和衣襬，加上馬甲般的修身設計，散發出濃厚的維多利亞風格，同時充滿戲劇性的百老匯感覺。

SNL50女星造型盤點：Anya Taylor-Joy (Getty Images)

SNL50女星造型盤點5. Lady Gaga - Black Magic

Lady Gaga繼續暗黑時尚，選擇一件黑色禮裙，配襯黑直髮及眉上瀏海，再將眉毛遮蓋，締造出詭異神秘的感覺。禮裙的闊袖及皺褶設計，強調出身形線條，展現出高雅女性的氛圍。

SNL50女星造型盤點：Lady Gaga (Getty Images)

SNL50女星造型盤點6. Blake Lively - Disco Shine

回到七、八十年代的時尚，Blake Lively選擇Tamara Ralph高訂銀色禮裙，感覺經典和保守，再加上巨型耳環和一把波浪金髮，展現出舊百老匯式的華麗氣場。

SNL50女星造型盤點：Blake Lively (Getty Images)

SNL50女星造型盤點7. Miley Cyrus - 不對稱時尚

在慶典前及舞台上，Miley Cyrus都選擇不對稱時尚，先以黑色單肩開叉禮裙，加上西裝領設計，締造出西裝外套「側穿」的玩味。而在舞台上，她則以Gucci紫色亮片刺繡禮裙，配合舞台燈光效果，締造炫麗效果。

SNL50女星造型盤點8. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson胸前的銀色閃耀肩帶，為整個造型展現出畫龍點睛的效果，粗身及閃爍的線條，可以強調其豐滿身材，加上低胸剪裁，更展性感魅力。她亦選擇all back髮型，更添整潔和俐落感覺，同時讓人將焦點集中於其身材線條上。

SNL50女星造型盤點：Scarlett Johansson (Getty Images)

SNL50女星造型盤點9. Kim Kardashian - Balenciaga氣場爆燈

Kim Kardashian選擇Balenciaga禮裙並不意外，每次都能將其豐滿性感的身材，展現得淋漓盡致。銀色禮裙設計簡單，但透出亮澤光芒，加上透視的斜線設計，典雅得來充滿性感魅力。而波浪捲髮更為造型打造女神氣場。

SNL50女星造型盤點：Kim Kardashian (Getty Images)

SNL50女星造型盤點10. Jenna Ortega - VERSACE大地色女孩

因《Wednesday》而知名的Jenna Ortega，今次服飾較為保守，雖然穿上VERSACE的金片馬甲上衣，卻襯搭啡色絨面外套和裙子，令隆重感大為減少。若然選擇tone on tone的穿搭，22歲的她可以挑戰粉嫩色調，以增添年輕活力。