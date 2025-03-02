泰國人氣奶油小熊進軍潮流界？走進ZaraxButter bear童趣療癒國度

【ZARA/ZARA聯乘/黃油小熊】近期泰國公仔角色可以說是掌握「流量密碼」，Crybaby（哭娃）、Labubu（拉布布）和Butter bear（奶油小熊）等角色，上至明星藝人、下至小孩都被迷倒，在不同地方亦引起一股搶購熱潮。早前泰國人氣奶油小熊再度發功，今次更跳入潮流界，先後與ZARA、CASETiFY等品牌推出聯乘，將滿載療癒的童趣力量散發至世界各個角落。



泰國Butter Bear 人氣高企的魅力？

不要小看這隻毛茸茸的奶油色小熊！Butter bear 原本是個泰國人氣咖啡甜品店Butter Bear Cafe的吉祥物角色，可愛造型加上愛打扮與翻跳舞蹈的人設而爆紅，每次出現都會引起萬人空巷的情景。出眾的人氣量亦吸引泰國觀光局，上年年中代替Labubu，成為泰國觀光局最新的觀光大使！

泰國Butter Bear 可以說是爆紅的存在！(ig@butterbear.th)

泰國Butter bear 爆紅後相當活躍於社交平台，可以說是角色偶像的存在，積極地與不同界別品牌，如泰星Nattawin、泰國首飾品牌RAVIPA、曼谷內衣品牌 Sabina等推出合作。今次 ZaraXButter bear 系列雖在香港未有發售，大家仍能於中國或日韓官網尋找到它！

泰國人氣奶油小熊進軍潮流界！Zara 與Butter bear推出聯乘（Zara）

ZARA x Butter bear｜必買推薦1. 小個子女生必買！可愛服飾

是次聯乘主打春夏童裝，將代表Butter Bear 的奶油與棕色融入服飾，打造出一系列極富童心、美式復古風，包括T恤、衛衣、外套和牛仔褲等單品。雖然是童裝系列，當中款式亦有適合小個子或纖瘦女生，讓大家可以與Butter Bear 一同外遊！

ZARA x Butter bear｜必買推薦2. 造型手袋

如果服飾單品沒法滿足你的需要，不妨入手時尚與實用兼備的造型手袋，Butter bear 以插圖、吊飾等不同方式出現。多款造型手袋中，特別推薦圓潤、百搭的保齡球包，盲買入手亦錯不了，而且一個價錢包辦手袋與Butter bear 的造型吊飾，十分化算，點綴造型同時展現療癒感！

ZARA x Butter bear｜必買推薦3. 實用時尚配件

除了服飾單品，是次聯乘亦有推出不少實用的時尚配件，例如CAP帽、髮型工具、漁夫帽等，十分適合想隨時展現對Butter bear的愛戴，低調地將Butter bear 融入日常造型中。

ZARA x Butter bear｜必買推薦4. GENZ潮流必備吊飾

時至今日，放眼街上，手袋吊飾可以說是人手一隻的存在，有些人更會將自己的收藏「大曬冷」。自從Y2K 風興起後，掀起一股手袋吊飾熱潮，隨之帶動不少潮玩品牌、卡通角色，就連各大奢侈品牌亦加入潮流隊伍，推出屬於自己品牌的吉祥物或造型吊飾。想加入其中的話，是次聯乘亦有兩款可愛的Butter bear 造型吊飾可供入手！